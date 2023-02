DER/FJ: Visite d’une délégation présidée par l’ambassadeur de l’Union Européenne

Après la visite de Mme Kristalina Georgieva, Monsieur Jean-Marc Pisani a effectué une visite dans les locaux de DER/FJ. La Délégation à l’entreprenariat rapide (Der/fj) a noué un partenariat avec comme objectif le renforcement pour la formation 4800 personnes dans le cadre du Projet d’appui et de valorisation des initiatives entrepreneuriales.

La DER/FJ a accueilli ce lundi 06 février Monsieur Jean-Marc Pisani, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de l’Union européenne auprès de la République du Sénégal, accompagné d’une équipe et de stagiaires. L’objectif de cette rencontre était de partager les missions et enjeux des deux structures, mais aussi de permettre aux stagiaires de s’immerger dans le monde du numérique.

Une présentation sur l’innovation géo-spatiale a été faite par des experts de l’Agri-Hub, qui réunit les acteurs de l’écosystème géo-spatial pour contribuer à l’amélioration de la productivité et de la sécurité des investissements dans le secteur agricole. Les échanges ont permis de souligner la problématique liée à la disponibilité et à l’accessibilité des données dans le cadre du numérique.

La Délégation générale à l’Entreprenariat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ) continue à exercer une attraction rare auprès des ténors de la finance mondiale.

En décembre 2021, la structure de financement rattachée à la présidence sénégalaise vient de recevoir un autre hôte de marque. Il s’agit de Janet Yellen, la toute puissante secrétaire d’Etat au Trésor, équivalent du ministre des Finances des USA. La native de Brooklyn, en poste depuis janvier 2021, a rencontré longuement Mame Aby Seye, directrice de la DER, qui

