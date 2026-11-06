Dérapage des comptes publics à 7,6 % : Aïssata Tall Sall épingle l’explosion du déficit budgétaire hors normes de l’UEMOA

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Le dérapage du déficit budgétaire du Sénégal constitue l’un des points de mire de la critique menée par l’opposition. S’exprimant sur la loi de finances rectificative (LFR) 2026, la présidente du groupe parlementaire Takku Wallu Sénégal, Aïssata Tall Sall, a mis en garde contre une détérioration marquée des équilibres macroéconomiques du pays.

Alors que le déficit public était initialement projeté à 3,4 %, les nouvelles prévisions budgétaires font ressortir un taux s’établissant désormais à 7,6 %. Une telle proportion s’éloigne drastiquement du seuil maximal de 3 % toléré au titre des critères de convergence multilatérale de l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA).

« On est allègrement à 7,6 % », a alerté l’ancienne ministre, ce jeudi 5 novembre 2026, au cours d’une conférence de presse organisée au siège de l’Alliance pour la République (APR). Pour la cheffe de file parlementaire, cette envolée vertigineuse traduit l’acuité des difficultés financières traversées par l’État et remet gravement en cause la crédibilité de la trajectoire de redressement des finances publiques.