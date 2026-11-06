Yeumbeul-Sud : deux présumés voleurs lynchés par la foule au marché « Lambada »

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Deux hommes soupçonnés d’avoir cambriolé une boutique ont été sévèrement battus par la foule, ce jeudi 5 novembre 2026, au marché « Lambada » de Yeumbeul-Sud. Grièvement blessés, ils ont été évacués vers l’hôpital Idrissa Pouye de Grand Yoff. Le procureur de la République, Saliou Dicko, a été avisé et une enquête a été ouverte.

Ce jeudi 5 novembre 2026, vers 5 h 30, le poste de police de Yeumbeul-Sud a été informé de l’interpellation de deux présumés voleurs, suivie d’un lynchage, au marché « Lambada ». Les éléments de la brigade de recherches du service se sont immédiatement rendus sur les lieux.

Deux hommes allongés au sol, lynchés presque à mort

À leur arrivée, les policiers ont trouvé les deux individus allongés à même le sol, battus presque à mort par la foule. Ils ont été identifiés comme étant B. Sylla, tailleur domicilié à Yeumbeul-Sud, et M. Badiane, mécanicien également domicilié à Yeumbeul-Sud. Ils sont donc âgés respectivement de 27 et 28 ans.

Selon les informations recueillies sur place, les deux hommes se seraient introduits par effraction dans une boutique appartenant à M. Diop. Ils auraient ensuite été interpellés par la foule, qui s’en serait prise à eux.

Chacun des deux hommes présentait de sérieuses blessures à la tête et au bras. Leur état a nécessité leur évacuation par les sapeurs-pompiers, accompagnés des éléments de la brigade de recherches.

Admis aux urgences de l’hôpital Idrissa Pouye de Grand Yoff, B. Sylla et M. Badiane ont reçu les premiers soins, dans l’attente d’examens approfondis destinés à évaluer précisément leur état de santé.

Le procureur de la République, Saliou Dicko, a été avisé de l’affaire. Une enquête a été ouverte afin de faire toute la lumière sur les circonstances de cette nuit agitée au marché « Lambada », tant sur le cambriolage présumé que sur le lynchage qui a suivi.