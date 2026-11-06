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Nouvelle affaire d’actes contre-nature : Djiby Dramé tracé dans le dossier

6 novembre 2026 Actualité

Six personnes, dont le frère du défunt Aziz Dabala, ont passé leur première nuit en prison après avoir été placées sous mandat de dépôt pour « association de malfaiteurs, actes contre nature, transmission volontaire du VIH et mise en danger de la vie d’autrui ». Cette incarcération intervient à la suite de l’ouverture d’une information judiciaire dans le cadre de la nouvelle affaire d’« actes contre nature » qui défraie la chronique.

 

Dans son édition de ce vendredi 6 novembre, Libération révèle un possible lien entre cette affaire et celle impliquant Pape Cheikh Diallo et Cie, dans laquelle Djiby Dramé a été placé sous mandat de dépôt en février dernier.

 

Selon le quotidien d’information, une personne interpellée dans le cadre de cette précédente affaire avait affirmé qu’un proche de l’un des mis en cause dans le nouveau dossier entretenait une relation avec Djiby Dramé, présenté comme son « amant ».

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