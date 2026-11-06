Rox, Diodio Glow,… : affaire relancée

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Le dossier des présumées « insultes en ligne financées » connaît un nouveau rebondissement. Selon les informations du Libération, le juge du 2ᵉ cabinet du tribunal de Pikine-Guédiawaye a adressé une délégation judiciaire à la Division spéciale de cybersécurité (DSC), relançant ainsi l’enquête.

Dans le cadre de cette délégation judiciaire, avance la même source, le magistrat instructeur a demandé l’audition de plusieurs personnes afin de faire toute la lumière sur cette affaire. Ainsi, au moins deux individus ayant eu des échanges avec Rokhaya Fall, alias « Rox la chancelière », ont déjà reçu des convocations.

Libération rappelle que cette affaire implique déjà Mame Diarra Thiam, dite « Diodio Glow Skin », et Rokhaya Fall, toutes deux inculpées et placées sous bracelet électronique et sous contrôle judiciaire