Linguère: Le ministre Idrissa Samb à l’assaut du chômage et de la précarité dans le milieu

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Conscient du chômage et de la précarité qui affectent les jeunes et les femmes du département de Linguère, le ministre Idrissa Samb a procédé ce jeudi 5 novembre 2026 à l’inauguration d’un centre de formation professionnelle et technique dénommé Warkhokh Linguère 2. Pour rappel ,le joyau( centre de formation profrssionnelle et technique) est niché dans la commune de Warkhokh au grand bonheur de son maire Yoro Sow et de sa population.

Dans sa communication, le ministre de l’emploi et de la formation professionnelle et technique Idrissa Samb, dira toute sa satisfaction et sa fierté de présider la cérémonie de réception du dit centre. De plus,ce dernier a apporté les chaleureuses salutations de Son Excellence le Président de la République Bassirou Diomaye Faye et de son Premier ministre qui font de la formation professionnelle et technique une priorité nationale. Poursuivant, le ministre Idrissa Samb de préciser que ce centre de formation d’un coût de 3 milliards 100 millions de nos francs ouvre une nouvelle perspective pour la jeunesse du Djoloff.et du Ferlo afin de lutter contre le sous emploi dans la localité. A en croire Idrissa Samb,le centre de formation professionnelle et technique de Warkhokh Linguère 2 s’inscrit dans un programme national de construction de 23 centres réalisés avec le groupe Mitrelli pour un investissement global de 83 milliards de Fcfa ce qui permettra la formation de 30000 jeunes et 700 mille techniciens d’ici à 2029, 5 millions à l’horizon de 2050. Selon toujours Idrissa Samb, cette ambition des autorités du pays au premier rang le Chef de l’Etat Bassirou Faye,s’inscrit dans la.vision Sénégal 2050 qui appelle à transformer l’économie nationale, construire un développement équilibré de nos territoires.

S’adressant à l’assistance ,le ministre Idrissa Samb: << Cette infrastructure, s’inscrit dans une vision stratégique qui consiste à développer les compétences techniques et professionnelles de la jeunesse du Djoloff et du Ferlo. Améliorer l’accès à une formation qualifiante de qualité, favoriser une insertion socio professionnelle durable et parfaite adéquate avec les besoins du marché du travail.>> L’opportunité saisie par Idrissa Samb d’inviter les forces vives, les partenaires, les citoyens afin de faire cette inauguration un moment fort de partage et d’espoir pour la jeunesse du Djoloff et celle du Ferlo.

Dans son discours d’inauguration, Idrissa Samb de souligner qu’il a la conviction qu’aucun jeune ne doit être privé d’avenir parce.qu’il habite loin d’un centre de formation non sans ajouter qu’aucun territoire ne doit rester en marge de développement faute de compétence tout le sens de la politique de territorialisation de la formation professionnelle et technique.

A rappeler que le centre de formation professionnelle et technique de Warkhokh Linguère 2 regroupe différentes filières notamment l’élevage,l’électricité, l’énergie solaire,la maintenance industrielle., numérique, la comptabilité, la couture,la restauration.

Entre autres autorités ptésentes à la rencontre les adjoints au gouverneur de Louga, et préfet de Linguère, le Sous préfet de Dodji, le maire de Warkhokh, le représentant du président du conseil départemental de Linguère, des guides religieux. Du côtés des populations, elles se sont massivement déplacées assister à la cérémonie d’inauguration et ces dernières ont vivement remercié le ministre Idrissa Samb et le gouvernement du Sénégal qui sont toujours aux côtés de leurs administrés.

La remise des attestations au profit de 280 femmes a mis fin à la cérémonie.

Samba Khary Ndiaye ( Linguère)