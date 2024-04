Partager Facebook

Le mouvement ‘’Nittu deug’’ a mis en garde le président nouvellement élu, Bassirou Diomaye Faye. Dans un communiqué rendu public à la veille de la cérémonie de passation des pouvoirs, ledit mouvement citoyen a demandé au nouveau Chef de l’Etat de sanctionner ‘’fermement les dérives du régime sortant’’.

Tout d’abord le mouvement citoyen patriotique indépendant de tout parti politique à l’échelle nationale ou internationale a félicité le président du Sénégal nouvelle ment élu à travers le scrutin du 24 février 2024 au premier tour, tout en lui adressant également leurs encouragements face aux grands défis nationaux et internationaux à relever. Poursuivant le mouvement « Nittu Degg » a alerté sur un bon nombre de points qu’il juge primordiaux, voire indispensables pour remettre le Sénégal dans les rails du développement.

En premier lieu, la reddition des comptes. «Nous considérons que pour apprendre aux sénégalais d’aujourd’hui et de la génération future, qu’il ne faut jamais dé tourner les deniers publics, il faut sanctionner fermement les dérives du régime sortant. Nous avons vécu une immense injustice sociale sous la gouvernance de Wade et de Macky ; ce qui a écœurée un bon nombre de Sénégalais, qui ont fini par sortir du pays, d’autres ont emprunté le chemin de l’immigration au prix de leur vie.

Les plus combattifs ont choisi de rester et résister dans le pays à travers des manifestations occasionnant plusieurs embastillés, blessés et morts. Président, vous êtes aujourd’hui l’espoir des Sénégalais qui pensent qu’il est encore possible de revivre dans un Sénégal juste, en corrigeant sévèrement pour que plus jamais cette situation ne se répète », lit-on dans document.

La transparence et l’égalité entre sénégalais a été aussi une priorité pour le mouvement citoyen. «La transparence, comme le dit l’adage tout ce qui se fait pour nous sans nous est contre nous. Considérant même que les dirigeants complotent très souvent contre eux (le peuple), sur des dossiers qui concernent toute la nation, et à travers ses remarques, nous vous invitons dans une gouvernance inclusive sobre et transparente, qui implique et donne à tout Sénégalais l’occasion de servir son pays», a indiqué Omar Sarr et Cie.

Pour ce qui est de l’égalité, le mouvement « Nittu Degg », selon le communiqué, est la meilleure manière de ramener à nouveau la cohésion sociale et de mettre au même pied d’égalité l’ensemble des Sénégalais détenteurs d’une carte d’identité nationale comme le dit la constitution : la loi est générale et impersonnelle.

MADA NDIAYE