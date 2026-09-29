« Dernier vote indicatif » : à l’ONU, Macky Sall joue une nouvelle carte ce mardi

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La course à la succession d’Antonio Guterres à la tête des Nations unies se poursuit. Ce mardi 29 septembre 2026, Macky Sall, ancien président du Sénégal et candidat au poste de secrétaire général de l’ONU, prend la parole devant le

Conseil de sécurité lors du quatrième et « dernier vote indicatif », avant le verdict final des cinq membres permanents, rapporte Le Soleil.

Le candidat sénégalais avait enregistré un recul lors du précédent scrutin, le 18 septembre, avec 5 avis favorables, contre 9 défavorables et 1 sans opinion. Lors des deux tours précédents, il avait obtenu 6 voix favorables et 7 défavorables. Pour être nommé, le futur secrétaire général doit recueillir au moins 9 voix au Conseil de sécurité, sans veto d’un des cinq membres permanents.

Le quotidien national rappelle que Macky Sall bénéficie du soutien officiel du Sénégal, réaffirmé par le président Bassirou Diomaye Faye lors de la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU. Le chef de l’État a profité de ce rendez-vous diplomatique pour plaider auprès de ses homologues et partenaires en faveur de la candidature de son prédécesseur.

Parmi les candidats figurent également l’Ougandais Olara Otunnu. La question de la rotation géographique, qui pourrait favoriser cette fois l’Amérique latine, constitue aussi un élément du processus de succession, souligne la mêm

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