Désormais, dites “Maison de la Presse Babacar Touré” !

Le Président de la République Macky Sall a signé le décret, datant du 29 juillet 2020, actant la nouvelle dénomination de La Maison de la presse, qui porte désormais le nom de Babacar Touré, ancien patron du groupe Sud, décédé, il y a 10 jours. On dira dorénavant: “Maison de la Presse Babacar Touré”.

Construite sur la Corniche Ouest de Dakar entre 2007 et 2012, lors du deuxième mandat du président Abdoulaye Wade, la Maison de la Presse a été érigé pour servir d’espace de dialogue et de concertation offrant aux journalistes et aux techniciens de la communication sociale un cadre d’épanouissement et de travail.