Détenu décédé à la prison de Mbacké : Rebondissement de l’affaire

Jeudi passé, Aliou Lo, 59 ans, détenu à la prison de Mbacké dans des conditions encore floues, a trouvé la mort. Le problème, c’est le bras de fer qui oppose le procureur de Mbacké qui a ordonné une autopsie, à la famille du défunt qui désapprouve cette décision.

Voilà une sombre affaire qui, en plus de défrayer la chronique dans le Baol, risque de faire parler un bon bout de temps entre Mbacké et Touba, voire plus loin à travers le Sénégal.

Âgé de cinquante-neuf piges, le vieux Aliou Lo qui purgeait une peine de prison ferme de deux mois à la maison d’arrêt et de correction de Mbacké pour vol de paille d’arachide, a rendu l’âme après quatre-vingt-seize heures d’intenses douleurs qui l’ont cloué au lit. Natif de Koungueul, fils de feu Serigne Lo et de feu Oumy Lam, il décède au cours de son évacuation vers le centre de santé de Mbacké, aux alentours de dix heures du matin, par un membre de l’administration pénitentiaire en l’occurrence l’infirmier de la prison, Pape Lèye Mbaye.

Souffrant de terribles maux épigastriques, Aliou Lo est mort avant même d’arriver à destination.

C’est l’infirmier Pape Lèye Mbaye lui-même qui s’est présenté vers onze heures au commissariat urbain de police de Mbacké pour déclarer le décès conformément à la loi. Après quoi, le corps sans vie a été transporté, sous bonne escorte des forces de défense et de sécurité à la morgue de l’hôpital Matlaboul Fawzeyni de Touba pour l’élucidation des causes du décès. Après avoir à son tour constaté le décès, le corps médical de l’hôpital Matlaboul Fawzeyni de Touba est arrivé à la conclusion que la mort du vieux Aliou Lo est de nature indéterminée. Par la suite, la dépouille a été gardée à la morgue de ladite structure sanitaire.

L’AUTOPSIE ORDONNEE PAR LE PROCUREUR DE MBACKE DESAPPROUVEE PAR LA FAMILLE DU DEFUNT

Mis au parfum de la situation, le délégué du procureur de la République près le tribunal d’instance de Mbacké, après avoir recueilli les orientations et conclusions des autorités médicales et pénitentiaires, a décidé d’ordonner une autopsie aux fins de déterminer les causes du décès d’Aliou Lo.

Seulement, les membres de la famille du défunt, informés de la situation, ont dans un premier temps exigé que la dépouille leur soit restituée pour être inhumé dans les meilleurs délais au cimetière musulman de Touba – Bakhya, conformément à la tradition familiale. Mais quand ils ont appris la décision du procureur près le tribunal d’instance de Mbacké de procéder à une autopsie à Dakar, Modou Bousso Lo, fils aîné du défunt, et les autres proches et parents du disparu ont faits des pieds et des mains pour empêcher qu’une autopsie soit pratiquée sur la dépouille.

LE BRAS DE FER ENGAGE, DES PROCHES DU KHALIFE DES MOURIDES IMPLIQUES MAIS EN VAIN

Dans tous leurs états lorsqu’ils ont su la démarche entreprise par le parquetier du palais de justice de Mbacké, les parents et proches de Aliou Lo, pour taire l’affaire par souci de gêne du fait que leur père, époux et même grand-père, est mort en purgeant une peine de prison ferme de deux mois pour vol de paille d’arachide, pour simplement par pur respect de la tradition familiale aux préceptes de la religion musulmane, ont réussi à rallier à leur cause plusieurs influents dignitaires mourides proches de Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, le Khalife général des mourides. Mais en dépit de l’énorme pression mise par tout ce beau monde pour éviter une autopsie sur le corps d’Aliou Lo, le procureur près le tribunal d’instance de Mbacké est resté intransigeant en maintenant sa décision.

D’ailleurs, des sources proches du dossier renseignent que la dépouille de Aliou Lo sera présente dès ce lundi 15 décembre 2024 dans une structure sanitaire de renommée pour les besoins de l’autopsie. Il faut rappeler que cette affaire intervient trois jours après le décès tragique du chef de village de Keur Mbaye Maty. Ce vieil homme âgé de quatrevingt-quatre piges a trouvé la mort dans des circonstances encore floues alors qu’il était détenu à la maison d’arrêt et de correction (Mac) de Thiès.