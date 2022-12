Détournements Présumés des Fonds Covid-19: La Société civile réclame l’ouverture d’une information judiciaire

Plusieurs organisations de la société civile, dont Y’en à marre, l’ONG 3D, Africa Jom Center… se sont réunies ce jeudi 22 décembre aux résidences Mamoune pour se prononcer sur le rapport de la Cour des comptes. Au menu, l’exigence d’ouverture d’une information judiciaire contre les personnes épinglées par le rapport et l’annonce d’un grand rassemblement à la place de la nation.

La société civile s’est indignée des détournements présumés des fonds force Covid-19 révélés par la Cour des comptes et a prévu de mener des actions pour que justice soit faite contre les personnes épinglées par le rapport. En effet, ces organisations civiles qui ont décidé de parler d’un même langage, réclament l’ouverture d’une information judiciaire et demandent au chef de l’État de laisser la justice aller jusqu’au bout. C’est dans cette perspective qu’Aliou Sané, coordonnateur du mouvement Y en a marre, se désole des détournements présumés des fonds force Covid-19 et demande la démission des auteurs de ces détournements présumés. « Pendant qu’on nous frappait pour nous exiger de ne pas sortir de chez nous, certains étaient préoccupés à détourner l’argent du pauvre contribuable sénégalais. C’est vraiment dommage ! Toutes ces personnes citées dans le rapport doivent être démises de leurs fonctions et livrées à la justice », a-t-il recommandé.

Par ailleurs, les organisations signataires de la déclaration réclament aussi le remboursement des montants détournés ou la confiscation des biens matériels ou fonciers des personnes indexées de ces détournements présumés et la mise en place d’un comité de suivi desdites recommandations avec l’implication de la société civile. Ainsi, intervenant pour le compte du réseau « Siggil Jigueen », Safiétou Diop réclame justice au nom de toutes les femmes. « Le réseau Siggil Jigueen a mené beaucoup d’efforts dans la lutte contre le Covid 19. Mais, des gens étaient en train de réfléchir sur comment détourner l’argent cotisé par les Sénégalais pendant que nous menions des combats pour aider l’Etat à éradiquer le Covid 19. C’est pourquoi, je réclame justice au nom de toutes les femmes du Sénégal » a-t-elle déclaré.

Sur un autre registre, les organisations de la société civile annoncent un grand rassemblement à la place de la nation le vendredi 30 décembre. Dans le souci de faire déclencher la machine judiciaire contre les auteurs de ces présumés détournements, Alioune Sané et ses camarades comptent descendre sur le terrain. Ainsi, pour Moundiaye Cissé de l’ONG 3D, toutes les forces vives de la nation vont se mobiliser pour que justice soit faite « Toutes les forces vives de la nation feront face pour que ce rapport ne dorme pas dans les tiroirs. Nous nous battrons contre toutes ces personnes qui tenteront de jeter le discrédit sur nos institutions pour se dédouaner. Ça ne passera pas », a-t-il averti.

Abordant dans le même sens, Bentaleb Sow, représentant du FRAPP FRANCE DÉGAGE avertit Mansour Faye qui selon lui, cherche un échappatoire en dénigrant le travail de la cour des comptes. Pour Bentaleb Sow, toute personne impliquée dans ces détournements présumés doit payer jusqu’au dernier centime et appelle les sénégalais à sortir pour exiger que justice soit faite.

Pour rappel, la cour des comptes a publié un rapport dans lequel elle a énuméré des détournements de deniers publics relatifs à l’utilisation des fonds destinés à la lutte contre le Covid 19.