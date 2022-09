Dette publique du Sénégal : le constat alarmant de la banque mondiale

La dette publique du Sénégal s’élève à 73,2% du PIB en 2021, augmentant de près de 10 points de pourcentage du PIB depuis 2019. C’est ce qui ressort du rapport de la Banque Mondiale surla situation économique au Sénégal qui a été publié hier, mercredi 28 septembre à Dakar. En 2022, la Banque mondiale prévoit que le stock de dette publique devrait atteindre 75.1% du PIB avant de diminuer progressivement. Selon le rapport, en 2021, le déficit du compte courant s’est creusé passant à 13,3% du PIB contre 10,9% du PIB en 2020. Cette détérioration s’explique par une hausse du déficit commercial. Malgré une augmentation des exportations soutenue par l’or, l’acide phosphorique et les activités de ré-exportations, notamment de produits pétroliers, le document signale que les importations ont augmenté plus rapidement. D’après l’étude, ces dernières ont notamment été tirées par une hausse de la facture des importations de pétrole et l’augmentation des importations de biens intermédiaires dans un contexte de reprise économique. Le déficit de la balance commerciale a été principalement financé par de forts investissements directs étrangers (IDE) liés aux hydrocarbures et par l’émission d’Eurobonds au mois de juin 2021.

Articles similaires