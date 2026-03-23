Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
tas

Dette publique : Thierno Alassane Sall évoque de « possibles emprunts cachés » du régime

23 mars 2026 Actualité

 

Dans une publication sur sa page Facebook, il s’appuie sur un article du Financial Times daté du 23 mars 2026, selon lequel le Sénégal aurait contracté en toute discrétion des prêts de plusieurs centaines de millions de dollars auprès d’institutions internationales, sans communication publique.

Selon plusieurs site d’informations, Thierno Alassane Sall a exprimé de vives préoccupations concernant la gestion de la dette publique du Sénégal, évoquant l’existence possible d’une nouvelle affaire d’emprunts non déclarés.

« Cette révélation intervient à la veille d’une réunion de la Commission des Finances de l’Assemblée nationale avec le ministre des Finances et du Budget. Selon le député, l’ordre du jour de cette rencontre, qui prévoit notamment le vote d’une résolution de soutien au gouvernement pour éviter une restructuration de la dette, reflète de sérieuses inquiétudes quant à l’état des finances publiques » a ecrit Emedia.

Le parlementaire insiste sur la responsabilité de l’Assemblée nationale, qu’il exhorte à exercer pleinement son rôle de contrôle, afin de s’assurer que les mesures envisagées pour gérer la dette n’entraînent pas de conséquences néfastes à court ou moyen terme pour le pays.

Thierno Alassane Sall appelle ainsi les députés à faire preuve de vigilance et à exiger des éclaircissements sur ces opérations qu’il qualifie d’opaques. Il met en garde contre toute décision qui reviendrait, selon lui, à accorder un « chèque en blanc » à l’exécutif sans un contrôle rigoureux.

.

 

 

 

 

 

 

 


 

Tags

Vérifier aussi

IMG 20260323 WA0102

Sonko–Diomaye : « Pourquoi la coopération vaut mieux que la rivalité » par Par Dr. Ibrahima Gassama, économiste, PhD.

Dans toute démocratie, il peut exister des désaccords entre un Président et son Premier ministre. …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2026, All Rights Reserved