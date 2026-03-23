Dette publique : Thierno Alassane Sall évoque de « possibles emprunts cachés » du régime

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Dans une publication sur sa page Facebook, il s’appuie sur un article du Financial Times daté du 23 mars 2026, selon lequel le Sénégal aurait contracté en toute discrétion des prêts de plusieurs centaines de millions de dollars auprès d’institutions internationales, sans communication publique.

Selon plusieurs site d’informations, Thierno Alassane Sall a exprimé de vives préoccupations concernant la gestion de la dette publique du Sénégal, évoquant l’existence possible d’une nouvelle affaire d’emprunts non déclarés.

« Cette révélation intervient à la veille d’une réunion de la Commission des Finances de l’Assemblée nationale avec le ministre des Finances et du Budget. Selon le député, l’ordre du jour de cette rencontre, qui prévoit notamment le vote d’une résolution de soutien au gouvernement pour éviter une restructuration de la dette, reflète de sérieuses inquiétudes quant à l’état des finances publiques » a ecrit Emedia.

Le parlementaire insiste sur la responsabilité de l’Assemblée nationale, qu’il exhorte à exercer pleinement son rôle de contrôle, afin de s’assurer que les mesures envisagées pour gérer la dette n’entraînent pas de conséquences néfastes à court ou moyen terme pour le pays.

Thierno Alassane Sall appelle ainsi les députés à faire preuve de vigilance et à exiger des éclaircissements sur ces opérations qu’il qualifie d’opaques. Il met en garde contre toute décision qui reviendrait, selon lui, à accorder un « chèque en blanc » à l’exécutif sans un contrôle rigoureux.

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