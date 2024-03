Développement de l’Afrique Francophone: L’ambassadeur de la RDC au Sénégal mise sur des échanges fructueux

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’ambassadeur de la République démocratique du Congo à Dakar invite les pays francophones d’Afrique à s’unir pour saisir leur langue comme opportunité pour les affaires. Face à la presse, Christophe Muzungu alerte sur les conflits entre pays africains.

Après 26ans sans ambassadeur au Sénégal, la République démocratique du Congo a envoyé en octobre Christophe Muzungu pour la représentation diplomatique. L’ambassadeur indique que sa mission première est de renforcer les bons rapports entre le Sénégal et la RDC, ce qui existait avant même l’indépendance. » Il s’agira pour moi de renforcer cela comme le souhaite notre Président de la République dans la commission mixte entre les deux pays.

Publicités

Dans cette commission de la CEDEAO, il faut renforcer les relations qui existent déjà, c’est une priorité pour notre pays », dit-il. De son avis, le monde d’aujourd’hui est un village. » On a tendance à réduire la guerre froide. Hier, c’était la Russie et les USA mais aujourd’hui, il y a une autre puissance », fait-il savoir. Revenant sur la situation politique de l’Afrique, l’ambassadeur fait noter la prise de pouvoir avec les armées. « Cela installe la crainte, nous avons espoir que l’Afrique d’hier n’est pas celle d’aujourd’hui », martèle-t-il.

Et de poursuivre : »Actuellement, nous sommes à l’ère de l’informatique. Nos enfants n’ont pas connu la peur du blanc avec le colonisateur. Ce sera difficile de nous imposer certaines choses ». Il rappelle en ce sens que son pays est en conflit avec leurs frères du Rwanda. « Mais, toute guerre finit sur une table de négociation et nous avons espoir », rassure-t-il . Il promeut de fructifier les relations entre pays d’Afrique francophone. «Les pays d’Afrique francophone doivent profiter le fait d’avoir une langue commune pour faire des échanges afin de gérer leurs échanges économiques. Quand on parle de francophonie, on doit aller au delà de la langue. Elle devait être un moteur de développement pour l’Afrique francophone. On doit tout faire pour que la langue aille de l’avant », dit-il. Il soutient que dans l’espace francophone, il y a des conflits et il appartient à la France d’être le juge impartial.

« La diplomatie est l’art de gérer les conflits. La relation avec nos deux pays est d’abord avec nos institutions à savoir nos deux parlements et la société civile. Nous avons la société congolaise qui vit au Sénégal et la communauté sénégalaise qui est au Congo. Il appartient aux sénégalais qui habitent en RDC d’être respectueux des lois et règlements du pays, de même que les congolais qui vivent au Sénégal. Il ya le respect de soi, d’autrui et les institutions », martèle-t-il.

NGOYA NDIAYE