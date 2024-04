Développement durable (ODD): Le Forum de la jeunesse des Nations Unies se concentre sur un avenir durable pour tous

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

De jeunes leaders du monde entier vont partager leurs visions et leurs actions pour faire progresser le développement durable lors d’une réunion de trois jours qui s’est ouverte mardi au siège de l’ONU à New York.

Le Forum des jeunes du Conseil économique et social (ECOSOC) offre une plate-forme permettant aux jeunes de dialoguer avec les diplomates sur les défis affectant leur bien-être. Les discussions sont centrées sur cinq des 17 objectifs de développement durable (ODD) : mettre fin à la pauvreté ; l’objectif faim zéro ; l’action climatique ; la paix, la justice et des institutions fortes ; et des partenariats pour faire de ces objectifs une réalité.

Publicités

Espérer mieux

Ces questions seront examinées lors du Forum politique de haut niveau de l’ECOSOC en juillet, a déclaré la Présidente de l’ECOSOC, Paula Narváez, dans son discours d’ouverture. S’exprimant en espagnol, elle a affirmé son engagement et sa confiance dans les jeunes du monde entier, dont l’enthousiasme et la détermination sont cruciaux pour construire un avenir meilleur et plus inclusif pour tous. « Vos idéaux sont la musique de l’humanité, qui ne perd pas espoir – espérer que des jours meilleurs viendront », a-t-elle déclaré.

La pauvreté limite les perspectives

Mme Narváez a noté que la lutte mondiale contre la pauvreté « devient de plus en plus dure », avec seulement un tiers des pays sur la voie d’une réduction du nombre de gens affectés d’ici l’échéance de 2030.

Aujourd’hui, 7% de la population mondiale, soit 570 millions de personnes, vivent dans une pauvreté extrême, a-t-elle souligné, et les jeunes représentent « une partie importante » de ces personnes. « Nous savons que la pauvreté limite sérieusement les perspectives de développement de nos jeunes, perpétuant ainsi le cycle », a-t-elle déclaré. « Nous devons faire davantage pour nos jeunes, et une partie de la réponse consiste à les inclure dans les décisions publiques ».

Énergie et conviction

S’adressant au forum, le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a déclaré que l’énergie et la conviction des jeunes sont contagieuses et plus vitales que jamais. Il a profité de l’occasion pour évoquer la guerre à Gaza, déclenchée par les attaques sanglantes du Hamas contre Israël le 7 octobre. « Il est grand temps d’instaurer un cessez-le-feu humanitaire immédiat, d’obtenir la libération inconditionnelle de tous les otages, de protéger les civils et d’acheminer l’aide humanitaire sans entrave », a-t-il déclaré, sous les applaudissements des participants.