Développement et de migration: Le ministre espagnol des Affaires étrangères et de l’UE à Dakar, ce mercredi

Le ministre des Affaires étrangères de l’Union européenne et de la Coopération de l’Espagne, José Manuel Albares, se rend ce mercredi en Gambie et au Sénégal, dans le but de renforcer la coopération en matière de développement et de migration avec ces deux pays.

Le Ministre des Affaires étrangères, de l'Union européenne et de la Coopération, José Manuel Albares, voyage demain, mercredi 26 juin, en Gambie et au Sénégal avec un agenda où le renfort de l'interlocution politique, la coopération pour le développement et les questions migratoires occuperont la plupart de son activité au long de deux journées de travail intense, qui serviront à renforcer les relations bilatérales.

Après Banjul, la deuxième étape du voyage se poursuivra à Dakar, qu’il a déjà visitée en décembre 2023 et où il arrivera mercredi après-midi. D’après l’Agence de presse espagnole, Albares rencontrera jeudi, les autorités, à qui il transmettra l’engagement de l’Espagne à continuer d’approfondir l’agenda bilatéral. Il abordera la coopération économique lors des réunions de travail, notamment l’économie bleue, la sécurité alimentaire et les investissements. La discussion va porter également sur des projets de migration circulaire.

Sénégal, associé stratégique

La deuxième étape du voyage continue au Sénégal, pays qu’il a déjà visité au mois de décembre de l’année 2023. Le Ministre Albares arrivera à Dakar mercredi 26 juin l’après-midi. Il s’y entretiendra le lendemain avec les autorités du nouveau Gouvernement élu au mois de mars. Le Sénégal représenté pour l’Espagne un associé clé et stratégique pour la stabilité de toute la région et joue un rôle important dans la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao).

Au long de sa visite, Albares sera reçu au plus haut niveau par les autorités du nouveau Gouvernement sénégalais, a qui il communiquera l’engagement de l’Espagne pour continuer d’approfondir dans l’agenda bilatéral. L’Espagne maintient une solide coopération au développement au Sénégal pour une valeur annuelle de 27 millions d’euros. Cette coopération vise les secteurs prioritaires comme le développement productif agricole, l’accès aux aliments, les services de la santé et l’eau potable et d’assainissement. De plus, le Sénégal dispose du premier Institut Cervantes d’Afrique subsaharienne.

Albares accordera la coopération économique au long des rencontres de travail avec les autorités sénégalaises, y compris l’économie bleue, la sécurité alimentaire et les investissements. Au long de la visite, les projets de migration circulaires qui bénéficient les deux pays seront abordés.