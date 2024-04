Développement : L’Afrique invitée à trouver des solutions pour réaliser les ODD

Partager Facebook

La commission économique pour l’Afrique des Nations unies (UNCEA) a souligné la nécessité pour le continent africain de prendre des mesures et de trouver des solutions pour réaliser le Programme 2030 et de l’Agenda 2063, dans le cadre des objectifs de développement durable (ODD).

La commission souligne que ”les États doivent saisir cette occasion et considérer la seconde moitié de la période couverte par le Programme 2030 comme une chance de préserver les objectifs de développement durable grâce à des mesures audacieuses, innovantes et transformatrices, conformément aux ambitions et aux échéances du Programme 2030, de l’Agenda 2063, de l’Accord de Paris et d’autres cadres mondiaux et régionaux’’, indique une note parvenue dans le cadre de la dixième session du Forum régional africain sur le développement durable dont l’ouverture est prévue mardi. Elle estime que la dixième session du Forum régional africain est ‘’une excellente occasion de remédier aux lacunes et de tirer parti des potentialités nouvelles pour assurer une mise en œuvre robuste, accélérée et rapide du Programme 2030 et de l’Agenda 2063, en plaçant un accent particulier sur le deuxième plan décennal de mise en œuvre de ce dernier’’.

‘’L’action et l’appropriation par l’Afrique de son paradigme de développement et des solutions qu’elle élabore avec ses partenaires mondiaux sous-tendront la création de retombées positives et la réalisation d’objectifs communs qui bénéficieront à l’Afrique comme au reste du monde’’, souligne la commission. Selon l’indice de réalisation des objectifs de développement durable, calculé tous les ans, ‘’le taux de réalisation des objectifs au niveau mondial n’a que légèrement augmenté, passant de 64 % en 2015 à 66 % en 2019. Ce qui est beaucoup trop lent pour réaliser les objectifs avant 2030, et les progrès sont très inégaux au sein des pays et entre eux’’.

A cet égard, la nécessité de redoubler d’efforts pour rétablir la confiance dans le multilatéralisme et sauvegarder la planète terre et ses habitants, est un facteur de réussite incontournable. D’autre part, il est aussi impératif d’adopter des trajectoires de développement durable à long terme qui fournissent une approche progressive et à moyen-long terme pour guider les politiques de développement durable non seulement jusqu’en 2030 mais aussi jusqu’en 2050, en mettant particulièrement l’accent sur l’égalité des sexes, l’inclusion sociale et le principe de ne pas faire de laissés pour compte

À mi-parcours du Programme 2030, relève le document, ‘’tous les pays africains doivent de toute urgence accélérer les mesures de lutte contre le changement climatique et les transitions vertes afin de stimuler le développement résilient, inclusif et durable du continent’’. Il est donc essentiel que le monde renforce d’urgence ses engagements dans le domaine du climat, notamment en augmentant le financement de la lutte contre le changement climatique, qui reste terriblement insuffisant. Malgré ces nouvelles inquiétantes, il est encore possible de mettre les bouchées doubles et de réaliser les objectifs de développement durable.

En Afrique en particulier, les progrès dans la réalisation des objectifs de développement durable et des objectifs de l’Agenda 2063 ont été inégaux, avec des différences significatives entre les sous-régions, entre les pays et entre les zones rurales et urbaines. Si les tendances actuelles se maintiennent, l’écart entre les pays à revenu élevé et les pays à faible revenu en ce qui concerne les résultats liés aux objectifs, risque d’être plus important en 2030 (29 points) qu’en 2015 (28 points).

Des progrès constants ont été réalisés sur des cibles clés des objectifs, notamment en ce qui concerne la couverture du réseau mobile 4G, l’accès à l’eau potable et les taux d’électrification Néanmoins, relève la CEA, à mi-parcours de la mise en œuvre du Programme 2030, ‘’l’économie mondiale reste vulnérable, naviguant dans un environnement mondial incertain caractérisé par une croissance mondiale modérée, des conditions de financement précaires, des perturbations des chaînes d’approvisionnement mondiales et des crises climatiques qui se déclenchent rapidement’’. Ces chocs déstabilisants multiples ont particulièrement pesé sur la dynamique de croissance socio-économique des économies en développement, en particulier des pays vulnérables et à faible revenu, rendant encore plus difficile un relèvement complet après les pertes dues aux pandémies.

Toutefois, le Forum est l’un des trois mécanismes chargés de suivre, d’examiner et de catalyser les actions visant à réaliser les objectifs de développement durable et les objectifs de l’Agenda 2063. Les autres mécanismes sont les examens nationaux volontaires et au niveau mondial, le forum politique de haut niveau pour le développement durable.

Par ailleurs, le Forum régional africain pour le développement durable est une plateforme annuelle intergouvernementale et multipartite mandatée par l’Assemblée générale des Nations unies. Il est organisé par la Commission économique pour l’Afrique (CEA), en collaboration avec la Commission de l’Union africaine, la Banque africaine de développement (BAD) et diverses entités du système des Nations unies. ‘’Renforcer le Programme de développement durable à l’horizon 2030 et l’Agenda 2063 : l’Afrique que nous voulons, de l’Union africaine et éliminer la pauvreté en période de crises multiples : mise en œuvre efficace de solutions durables, résilientes et innovantes’’, est le thème retenu pour la dixième session du forum régional africain. Il réunira des ministres, des hauts fonctionnaires, des experts et des praticiens des membres de la CEA, du secteur privé, de la société civile, des institutions universitaires et des entités des Nations unies.