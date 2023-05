Dialogue politique : Le camp du «Non» s’agrandit

Le rang des partis politiques qui refusent de répondre à l’appel au dialogue du chef de l’Etat s’agrandit. Après le parti Pastef et le Prp de Déthié Fall, c’est au tour des Fds/Les Guélewars du Dr Babacar Diop, du Grand parti de Malick Gakou et d’Avenir/Senegaal bi ñu bëgg de rejeter l’invitation du Président Macky Sall. A travers des communiqués de presse, chaque formation politique y va de ses arguments.

Dr Diop et Cie parlent d’une nouvelle «tactique de diversion de Macky Sall». Ils se disent «en faveur d’un dialogue sincère et constructif, mais doute de la sincérité de cet appel puisque les précédentes tentatives de dialogue initiées par le Président ont été dévoyées».

Avenir/Senegaal bi ñu bëgg est d’avis, entre autres arguments, que «l’appel du Président Macky Sall ne sert pas les aspirations et intérêts profonds du Peuple sénégalais». Le parti pense qu’«avant d’appeler à un dialogue, le Président Macky Sall devrait assumer ses propres responsabilités et prendre des mesures urgentes» comme «déclarer solennellement qu’il ne sera pas candidat à l’élection présidentielle du 25 février 2024».

C’est un non catégorique que Malick Gakou a opposé à Macky Sall. Le leader du Grand parti ne viendra pas au dialogue lancé par le chef de l’Etat. «Le Grand parti ne participera à aucun dialogue totalement en porte-à-faux avec les intérêts supérieurs de la Nation et dans un contexte qui met en exergue la persécution du parti Pastef et de son président, Ousmane Sonko», a indiqué le président du Gp dans un communiqué.

Pour Malick Gakou, Yewwi askan wi «doit rester soudée pour défendre, au plus haut point, la démocratie et l’expression plurielle des libertés dans notre pays».