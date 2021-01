Diary Sow: “Je vais bien, je ne suis pas sous emprise”

Une intime de Diary Sow, sous couvert d’anonymat, a confirmé au journal Le Parisien, l’hypothèse de la disparition volontaire et donne des pistes pour comprendre le geste de l’étudiante sénégalaise du lycée Louis-le-Grand.

« Diary est vivante, elle va bien. Il faut la laisser tranquille, qu’on arrête de parler d’elle. Il faut surtout lui laisser le temps de faire ses choix et de revenir si elle en a envie. Une chose est sûre, elle s’expliquera un jour ou l’autre, demain, dans un mois ou dans un an ». En quelques mots confiés ce mardi au Parisien-Aujourd’hui en France, l’une des personnes les plus proches de Diary Sow dissipe, au moins en partie et sous couvert d’anonymat, un mystère qui persiste depuis le 4 janvier, jour de la disparition à Paris de l’étudiante du lycée Louis-le-Grand.

Selon cette intime, le projet de disparition aurait été conçu au moins quelques jours voire quelques semaines en amont. « Peut-être remonte-t-il à encore beaucoup plus loin… », nous souffle-t-on. La pression scolaire qui règne en deuxième année de classe préparatoire aux grandes écoles d’ingénieurs y serait étrangère. Quant à l’hypothèse d’une escapade passionnelle, envisagée dans ce type de disparition, elle ne semble pas avoir plus de consistance.

En quittant du jour au lendemain sa résidence étudiante du boulevard du Port-Royal (Paris XIIIe), Diary Sow, Sénégalaise de 20 ans, aurait seulement voulu reprendre sa vie en mains et s’écarter du tapis rouge qui semblait se dessiner sous ses pas dans un geste où la dimension romanesque ne peut être exclue.

Diary Sow n’aurait semble-t-il embarqué personne. Selon nos informations, elle a quitté Paris seule après s’être débarrassée de son téléphone. Devenue difficilement traçable, elle a ensuite donné un signe de vie à l’un de ses contacts, juste assez pour diffuser auprès d’un cercle très restreint de personnes des nouvelles rassurantes.

Mais où est-elle aujourd’hui ? En France, en Belgique ou dans un autre pays de l’espace Schengen ? Ça, personne ne le sait, ni ses intimes, ni les enquêteurs de la police judiciaire qui tentent de remonter sa trace depuis le 7 janvier, jour de l’ouverture d’une enquête pour disparition inquiétante. « Nous savons juste qu’elle semble vivante et pas sous emprise, expose une source policière. Mais nous n’en aurons la confirmation que lorsque nous l’aurons vu ou lui aurons parlé directement ».