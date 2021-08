Dieyna jugée mardi en flagrant délits

Le dossier Dieyna Baldé ne traîne pas. L’affaire passe devant le tribunal des flagrants délits mardi prochain. Dieyna Baldé, son frère Aly Baldé et Moustapha Bâ dit Pape ont été placés sous mandat de dépôt. La tentative d’extorsion de fonds a été ajoutée aux incriminations de vol, accès et maintien frauduleux dans un système informatique, collecte illicite et menace de diffusion de données à caractère personnel.