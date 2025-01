Diffusion de fausses nouvelles: Sursis pour Oumar Sow et Abou Diallo

Partager Facebook

Après cinq jours de détention préventive, l’ancien ministre conseiller du président Macky Sall, Oumar Sow et le chroniqueur de la Sentv, Abou Diallo, ont bénéficié hier, de la clémence de la justice. Déclarés coupables de diffusion de fausses nouvelles, les deux prévenus ont écopé respectivement des peines de quatre et trois mois avec sursis. Ils ont été relaxés des chefs de discours contraires aux bonnes mœurs et de propos de nature à inciter à la discrimination ethnique.

« Sonko et son Pastef nourrissent une haine envers les Peulhs. Voilà la chasse aux Peulhs qui démarre avec l’affaire Farba Ngom… » Telle est la publication qui a valu à Oumar Sow, ex-ministre conseiller du président Macky Sall des poursuites judiciaires. Visé pour discours contraires aux bonnes mœurs, diffusion de fausses nouvelles et propos de nature à inciter à la discrimination éthnique, le prévenu a comparu hier, à l’audience des flagrants délits de Dakar. Pour sa défense, le responsable de l’Alliance pour la République (Apr) a déclaré ses propos sont l’expression d’une pensée politique.

D’ailleurs, signale-t-il, le Premier ministre, Ousmane Sonko, avait tenu des déclarations similaires en toute impunité en affirmant que Macky Sall n’aimait pas la Casamance y compris les Diolas. Idem pour le directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations, Fadilou Keïta qui alléguait que Macky Sall mettait en prison toutes les personnes dont les noms de famille ont une consonance Diola. « Dès que j’ai remarqué que le post était en train d’être sorti de son contexte politique, je l’ai supprimé, avant de participer à des débats télévisés pour repréciser ma pensée. Je ne suis pas du genre à saper la cohésion sociale. Je suis certes Peulh, mais je suis mariée à une Sérère et une Wolof. J’ai pris acte que mes propos ne sont pas bons du tout », a avancé le prévenu qui a pris l’engagement de contribuer à la cohésion sociale quelle que soit sa peine. Toutefois, le représentant du Ministère public lui a rafraîchi la mémoire : « Ne pensez pas qu’Ousmane Sonko a tenu des propos similaires en toute impunité. S’il n’a pas été à votre place c’est à cause de la loi d’amnistie.

Invité à faire ses réquisitions, le substitut du procureur a rappelé que la publication du prévenu fait suite au communiqué du parquet financier sur un présumé blanchiment de capitaux à hauteur de 125 milliards francs impliquant le député Mouhamadou Ngom dit Farba Ngom. Pour lui, dire qu’il y a une chasse contre les Peulhs, c’est jeter le discrédit sur l’institution judiciaire tout entière. Fort de ce constat, le parquet a demandé au tribunal de déclarer le prévenu coupable de tous les chefs de prévention et de lui infliger une peine de six mois, dont un ferme et une amende de 300.000 francs.

Les deux avocats de la défense ont demandé au tribunal de tenir compte des regrets du comparant. « On ne peut pas continuer à concentrer notre énergie vers la répression de la liberté d’expression. Il faut replacer les propos dans leur contexte. À ce rythme, l’accusation passera tout son temps à enfermer des gens. Dès l’instant qu’il a effacé son post, il ne fallait pas tirer sur la corde de la répression », a estimé Me Aboubacry Barro. Après avoir retenu le chef de diffusion de fausses nouvelles, le juge a condamné le prévenu à quatre mois de prison avec sursis

Les excuses d’Abou Diallo

À l’image d’Oumar Sow, le chroniqueur de la Sevntv, Aboub Diallo était hier, à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar pour répondre des mêmes infractions. Lors d’une émission diffusée sur une chaîne YouTube, le prévenu a demandé aux habitants de Fouta de former un bouclier autour de Farba Ngom, soupçonné de blanchiment de capitaux sur la base d’un rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif). Devant la barre, le prévenu a précisé qu’il faisait allusion à la base politique de Farba Ngom qui est le Fouta. Il n’avait nullement l’intention d’inciter à une discrimination ethnique. « Je suis un républicain, membre de la société civile. J’ai commencé les chroniques depuis 10 ans. Je n’ai jamais tenu un discours de nature discriminatoire », a-t-il assuré.

Comptable de profession, né en 1983, Abou Diallo a également réfuté avoir diffusé de fausses nouvelles en disant que « Farba ne sera jamais condamné. Ce qu’on veut, c’est le kidnapper ». Selon le maître des poursuites, le discours du prévenu a été suivi d’effet. Car des personnes d’ethnies différentes ont échangé des insultes sur les réseaux sociaux. « Si tu avais demandé aux militants de l’Apr de soutenir Farba Ngom, personne n’allait vous poursuivre. Ne laissez personne vous faire croire que vous êtes un héros », a lancé le substitut du procureur. Reprenant la parole, le prévenu a présenté ses excuses et a promis d’apprendre de ses erreurs. De l’avis du maître des poursuites, les propos du prévenu sont très graves. Ils visent à instaurer une division au sein de la population.

S’inscrivant dans une dynamique d’apaisement, le parquet a requis six mois, dont 15 jours ferme. À défaut d’une relaxe, la défense, assurée par six conseils, a sollicité la clémence du tribunal. « Depuis 10 ans, personne ne l’a vu faire des diatribes. Pourquoi le maintenir en prison pour 15 jours ? Ce n’est pas de l’apaisement. Quand on veut apaiser on libère. Il ne mérite pas de rester en prison pour ce dossier », a plaidé Me Abdou Dialy Kane. Après avoir relaxé le prévenu des délits de discours contraires aux bonnes mœurs et de discours de nature à inciter à la discrimination ethnique, le juge a prononcé une peine de trois mois avec sursis à son encontre.

KADY FATY