Diomaye au Lancement de la CARAVANE SPACEBUS : « Le pays avance résolument vers son ambition de devenir une nation spatiale »

Du 6 avril au 13 mai, le Sénégal vit au rythme de la science avec la tournée nationale « SpaceBus ». Une caravane itinérante qui sillonnera les 14 régions du pays pour initier le grand public à l’astronomie et aux sciences. Dan son discours le Chef de l’état Bassirou Diomaye Faye a invité les jeunes élèves comme les étudiants à s’intéresser davantage aux filières scientifiques..

Le Grand Théâtre de Dakar a abrité hier la caravane de Spacebus. Sous le thème « Le spatial, levier de développement durable », cette initiative de l’Agence sénégalaise des études spatiales (ASES) a proposé des expositions, conférences et ateliers pédagogiques dans 25 villes du pays. Le coup d’envoi sera donné hier sur le parvis du Grand Théâtre de Dakar par le chef de l’État.

Des experts venus de la France, de la Côte d’Ivoire, du Bénin, de la Slovaquie et du Togo. témoigne de la solidarité et de la volonté commune de bâtir un avenir innovant pour le Sénégal et pour l’Afrique sur la question spatiale. Selon le Chef de l’état, il s’agit d’un levier de développement durable et souligne l’importance des technologies spatiales dans le progrès économique et social et leur potentiel à transformer durablement nos territoires. « Notre engagement pour le spatial repose sur des bases solides qu’il s’agisse de la géomatique lancée, de 1998 ou de la création du groupe Inter institutionnel de coordination et de concertation en géomatique (GICC), à la mise en place de l’Agence sénégalaise des études spatiales (ASES). Les initiatives renforcent le rôle des données satellitaires dans des domaines clés comme l’aménagement du territoire, l’agriculture, la pêche l’éducation, la formation, la santé, la sécurité, l’économie bleue ou l’industrie ou encore l’innovation technologique » a déclaré Diomaye

16,5% des candidats au bac inscrits dans les filières scientifiques

Par ailleurs le Chef de l’état Bassirou Diomaye Faye, l’un des objectifs majeurs de cette caravane et d’éveiller des vocations auprès des jeunes en valorisant les filières scientifiques et techniques. Aujourd’hui dans notre pays, celle 16,5% des candidats au baccalauréat sont inscrits en filière scientifique. Un chiffre nettement inférieur à ce qu’il fut par le passé selon le Président de la république.

A l’en croire, l’histoire montre que l’éducation et la formation sont au cœur du développement technologique. « Il est impossible de relever les défis de l’emploi, de la souveraineté alimentaire, de la santé ou encore du numérique. C’est pourquoi le gouvernement encourage toutes les initiatives visant à renforcer l’attractivité pour les sciences, la diversification des filières, la création du type pédagogique adaptée, la promotion de la culture scientifique et la mise en place d’équipements adéquats. Nous sommes convaincus que ces démarches permettront d’aligner une information sur les besoins réels de notre économie et de donner ainsi à notre jeunesse les moyens de bâtir son avenir au Sénégal » a-t-il fait savoir.

« Le Sénégal, une nation spatiale »

A ce titre il a noté que le pays avance résolument vers son ambition de devenir une nation spatiale. A preuve, le lancement réussi de notre première nano satellite en août 2024, l’accélération de la mise en œuvre de sa feuille de route avec plusieurs infrastructures stratégiques qui sont en cours de réalisation soit en cours de planification. À ce titre, dit-il « un centre d’assemblage d’intégration et de tests de micro satellite en cours de réception au sol de données satellitaire, un incubateur et le centre d’innovation technologique dédiée au startup spécial une station de surveillance de l’espace à Kédougou. Un observatoire équipé d’un grand télescope à Khombol et un musée de l’aéronautique et de l’espace. Ces installations offriront aux jeunes l’opportunité de se former de travailler et d’entreprendre localement dans le domaine de l’espace. Elle constituera par ailleurs l’attractivité pour les secteurs publics et privés. »

Au courant de la cérémonie, le président a révélé que le marché mondial de spatial devrait excéder 737 milliards de dollars dans la prochaine décennie. Au-delà de l’enjeu économique, le secteur spatial et hautement stratégique, il représente une révolution après celle de l’industrie électronique et le numérique.

En investissant dans le spatial, selon lui, nous nous hâtons, pour mieux gérer nos ressources naturelles, de renforcer la sécurité, accompagner la transition vers un agriculture et une pêche intelligente. Développer la télémédecine, améliorer la prévision météorologique, le climat et encourager l’innovation et la création d’entreprise à fort contenu technologique. Aux étudiants, Diomaye leur a lancé un appel : « Vius êtes la plus grande richesse de notre nation. Votre enthousiasme votre curiosité et votre créativité pour construire un Sénégal souverain un Sénégal juste en Sénégal prospère. N’oubliez jamais que la réussite exige des rêves et des ambitions. Il faut innover et franchir les barrières. »

MOMAR CISSE