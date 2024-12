Diomaye FAYE reçoit Karim WADE à DOHA: Une audience qui sème la « polémique »

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Chef de l’état Bassirou Diomaye Faye en déplacement au Qatar a saisi l’occasion pour recevoir en audience Karim Wade qui veut en exil dans ce pays. C’est Diomaye himself qui en a fait l’écho sur X. Mais les réactions n’ont pas manqué de la part des patriotes.

En visite au Qatar, le président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a accordé une audience à Karim Wade, ancien ministre. L’information a été rendue publique par Bassirou Diomaye Faye lui-même, via une déclaration partagée sur ses réseaux sociaux. Selon le Chef de l’Etat, les échanges ont porté sur la situation politique, économique et sociale » du Sénégal. Et d’indiquer que ces discussions ont été constructives.

Mais pour des observateurs, cette rencontre traduit la volonté ferme du Chef de l’État de mobiliser des partenaires autour d’investissements stratégiques pour réaliser les ambitions du Sénégal en matière de développement durable et inclusif avec le lancement du référentiel Sénégal 2025. Mais au regard du contexte, cette rencontre intervient dans un contexte marqué par des tensions et des recompositions politiques au Sénégal.

Mais sur les réseaux sociaux des patriotes semblent ne pas digérer ce tête-à-tête entre les deux personnalités. Sur Facebook, Karim est voué aux gémonies. Critiquant vivement l’opportunité et la pertinence de cet échange. Pour de nombreux internautes, cette réunion est perçue comme une décision controversée, voire maladroite. « Prési, avec tout le respect que nous vous devons, cette rencontre est inopportune. Quelqu’un qui fut ministre et ne connaissait même pas le prix du kilo de riz ne peut rien vous apporter de positif », a lâché un pastefien. D’autres dont des femmes ont préféré rappeler le passé de Karim Wade. « Bonjour, M. le président, mais vous n’avez pas à recevoir quelqu’un qui est condamné pour avoir pris les deniers publics du Sénégal », a lâché l’une d’elles. D’autres n’ont pas mis de gants pour assener leurs vérités : « c’est une catastrophe que vous venez de commettre M. le Président. »

Condamné en 2015 à 6 ans de prison, puis gracié en 2016 par Macky Sall, depuis il vit en exil au Qatar. Il avait été arrêté et placé en garde à vue le 15 avril 2013 pour détournement de deniers publics, corruption et enrichissement illicite avant d’être inculpé pour les mêmes chefs d’accusation par la Cour de répression de l’enrichissement illicite.Il est alors condamné à 6 ans de prison ferme et à une amende record de 138 milliards de francs Cfa par la CREI.

Karim Wade, présenté comme le candidat du Parti démocratique sénégalais (Pds) n’a plus remis les pieds au Sénégal malgré les attentes de ses camarades libéraux. Outre l’audience accordée à Karim Wade, le président s’est par ailleurs entretenu avec M. Fahad Al-Sulaiti, directeur général du Qatar Fund for Development. Il s’agira de renforcer la coopération entre les deux pays par une augmentation significative des investissements qataris dans les secteurs stratégiques de la Vision Sénégal 2050.

MOMAR CISSE