Diomaye Faye : Waly Diouf Bodiang toutes griffes dehors

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Si certains cadres de Pastef évitent le sujet, peut-être par peur du retour de bâton par décret, Waly Diouf Bodiang, lui, ne fait pas semblant. Sur Jeune Afrique, dans un portrait qui lui est consacré (NDLR: paru hier avant l’entretien du Président Faye avec les médias sénégalais), le directeur du Port autonome de Dakar n’a pas mâché ses mots contre le président de la République.

La principale raison de son désapprobation figure dans la gestion de la coalition gagnante à la Présidentielle de 2024, Diomaye Président. Les manœuvres du chef de l’Etat, depuis son élection, ont poussé Waly Diouf Bodiang à qualifier la structure présidentielle de « contradiction politique inattendue » avec le Pastef. « Avoir un président qui siège dans une coalition parallèle au parti qui l’a fait élire… », note-t-il.

Car oui, si certains fidèles de Pastef s’attendaient à ce que Diomaye Faye mette à terre sa coalition pour rediriger l’essentiel du pouvoir vers la maison mère, il n’en a pas été ainsi. Au contraire, le président à solidifier la structure qui l’a conduite au Palais, avec notamment des membres hostiles au leader de Pastef, Ousmane Sonko. « Un machin mort-né », lance Waly Diouf Bodiang au sujet de la coalition Diomaye Président.

Dans ce sillage, une nomination a provoqué l’ire des Pastefiens : celle d’Aminata « Mimi » Touré. « C’est la goutte d’eau qui a fait déborder le vase », estime Waly Diouf Bodiang. « Toutes les coalitions au Sénégal tournent autour d’un parti. En l’occurrence, Pastef. C’est à son président de décider qui dirige la coalition. À partir du moment où Bassirou Diomaye Faye veut nommer sa coordinatrice, on sort du cadre politique de Pastef », ajoute le responsable politique.