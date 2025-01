(240905) -- DAKAR, Sept. 5, 2024 (Xinhua) -- Senegalese President Bassirou Diomaye Faye receives an interview in Dakar, capital of Senegal, Aug. 30, 2024. TO GO WITH: "Interview: China-Africa cooperation forum a platform for fruitful exchanges, says Senegalese president" (Xinhua/Wang Zizheng)

Diomaye gracie 1.223 détenus à la veille du Nouvel An Partager Facebook

Twitter

LinkedIn Le président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, a accordé la grâce à 1.223 détenus, à la veille du Nouvel An 2025, a indiqué mardi le ministère sénégalais de la Justice. DAKAR, 31 décembre (Xinhua) — Le président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, a accordé la grâce à 1.223 détenus, à la veille du Nouvel An 2025, a indiqué mardi le ministère sénégalais de la Justice. Parmi les détenus graciés figurent des « délinquants primaires », « des délinquants présentant des gages de resocialisation ou âgés », des « individus gravement malades » et des « mineurs », a précisé la même source dans un communiqué.

A travers cette mesure, « conformément à la Constitution et à la tradition républicaine » du Sénégal, M. Faye « offre à ces personnes l’occasion de retrouver leurs familles et de se réinsérer dans la société », a souligné le communiqué Articles similaires Partager Facebook

Twitter

LinkedIn