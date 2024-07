Diplomatie: Des ambassadeurs et consuls ont été rappelés à Dakar

Partager Facebook

Ça grogne dans les couloirs de la diplomatie sénégalaise. Et pour cause, plusieurs diplomates en poste à l’étranger ont été rappelés. Dans le cadre de la nouvelle politique diplomatique du Sénégal, le nouveau régime a mis de nouvelles têtes dans certaines représentations diplomatiques du Sénégal dans le monde.

Les représentants de l’ancien régime ont reçu une note datant du 29 juillet et provenant de la ministre de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères les invitant à regagner Dakar avant le 31 août. Yassine FALL, qui veut mettre en oeuvre très rapidement la politique diplomatique du Président Bassirou Diomaye FAYE, demande aux ambassadeurs et consuls d’assurer la transition en remettant leurs responsabilités et dossiers en cours aux nouveaux chargés d’affaires désignés.

Les diplomates concernés sont: Abou LO, ambassadeur du Sénégal au Congo, Doro SY, ambassadeur en République Démocratique du Congo (RDC), Amadou DIALLO, consul à Paris, Ibrahima MBODJ et Abdourahmane KOÏTA, consuls à Lyon, Badou SOW, consul à Mantes-La-Jolie, Amadou Lamine DIOUF, consul à Milan, Idrissa Ben SENE, consul à Naples, Youssou DIOP, consul à Casablanca, El Hadji NDAO, consul à New York, Makhtar Bélal BA, consul à Abidjan.