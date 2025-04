Mortalité maternelle, infantile et néonatale: 40% de ces décès d’enfants ont eu lieu en Afrique de l’ouest et du centre

Plus de 75 journalistes africains issus de 34 pays ont participé au webinaire sur la santé maternelle, néonatale et infantile. Selon le Dr Tomomi Kitamura, Spécialiste en santé publique et responsable de la section santé maternelle et infantile au bureau régional de I’UNICEF pour l’Afrique de l’ouest et du centre, l’organisation de ce webinaire en direction des journalistes africains est une opportunité pour faire un plaidoyer auprès des pouvoirs publics et des partenaires et relever les nombreux défis liés à la santé maternelle, néonatale et infantile dans la région. « En 2023, Plus de 4, 8 millions d’enfants de moins de 5 ans n’ont pas survécu dans le monde et presque 40% de ces décès d’enfants ont eu lieu en Afrique de l’ouest et du centre. Plusieurs causes sont à la base de ces décès, dont les principales sont le paludisme, les infections respiratoires, la diarrhée et la prématurité, dit-elle.

Abordant le sous-thème des soins essentiels aux nouveaux nés, la Professeure Mariam Sylla du Mali, Présidente de l’Association des pédiatres d’Afrique noire francophone a insisté sur l’importance de l’allaitement maternel exclusif avant d’ajouter que la santé du nouveau-né dépend de la santé et de l’alimentation de la mère. « La mortalité néonatale plombe les indicateurs de la santé infantile. Un grand nombre des décès des nouveau-nés en Afrique sont évitables a-t-elle soutenu.

Quant au Professeur Faye Moctar du Sénégal, vice Président de l’Association néonatale africaine, il a insisté sur l’importance d’impliquer les parents et les communautés dans la prise en charge des nouveau-nés, renforcer le financement, les ressources humaines et les infrastructures et assurer la disponibilité des équipements et des consommables. Il a présenté la stratégie gagnante des soins kangourou en confirmant que 90% des décés chez l’enfant sont évitables. Au cours de de ce webinaire, les médias ont eu droit au témoignage édifiant d’Ebène Diop, sur la tangibilité de la prise en charge des nouveau-nés. Les échanges qui ont suivis les exposés des experts ont permis d’éclairer la lanterne des journalistes sur les défis majeurs de la prise en charge des nouveau-nés en Afrique de l’ouest et du centre. Le Président du REMAPSEN M. Bamba Youssouf a remercié I’UNICEF et ses experts pour leur disponibilité et s’est engagé à accentuer la promotion de la santé maternelle, néonatale et infantile à travers les productions médiatiques de qualité.