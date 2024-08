Diplomatie: Le Mali rompt ses relations avec l’Ukraine

Partager Facebook

Le gouvernement malien a décidé de rompre ses relations diplomatiques avec l’Ukraine en raison d’allégations selon lesquelles Kiev aurait contribué à une attaque menée le mois dernier par des groupes armés dans ce pays d’Afrique de l’Ouest, au cours de laquelle des soldats maliens et des mercenaires russes ont subi de lourdes pertes.

Le porte-parole du gouvernement malien, le colonel Abdoulaye Maiga, a déclaré dimanche dans un communiqué que la décision de rompre immédiatement les liens avait été prise à la suite de commentaires d’un fonctionnaire ukrainien indiquant l’implication de son pays dans l’insurrection au Mali.

La semaine dernière, le porte-parole de l’agence de renseignement militaire ukrainienne, Andriy Yusov, a déclaré à la chaîne de télévision ukrainienne Suspilne que les groupes armés au Mali avaient reçu « toutes les informations nécessaires dont ils avaient besoin » de la part de Kiev pour mener l’attaque de juillet.

Des dizaines de mercenaires russes du groupe Wagner et de soldats maliens ont été tués par des djihadistes et des rebelles en juillet dans le nord du Mali, dans ce qu’un analyste a décrit comme le plus grand coup porté au groupe Wagner sur le champ de bataille depuis des années. Le ministère ukrainien des Affaires étrangères a déclaré lundi que le Mali avait rompu ses relations sans avoir procédé à un examen approfondi de la situation et sans avoir fourni de preuves de l’implication du pays dans l’attaque.

L’annonce du Mali fait suite à une autre réprimande de l’Ukraine par le Sénégal voisin, qui a également accusé le pays de soutenir l’attaque de juillet.

Au cours du week-end, les autorités sénégalaises ont convoqué l’ambassadeur d’Ukraine, Yurii Pyvovarov, l’accusant d’avoir soutenu l’attaque dans une vidéo, depuis supprimée, publiée sur le compte Facebook de l’ambassade ukrainienne.

Les accusations portées contre Kiev interviennent à un moment où les relations entre l’Occident et les pays du Sahel touchés par des coups d’État se sont détériorées. À la suite des prises de pouvoir militaires au Mali, au Burkina Faso et au Niger ces dernières années, les juntes ont expulsé les forces françaises et américaines et se sont tournées vers les unités de mercenaires russes pour obtenir une assistance en matière de sécurité.