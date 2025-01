Diplomatie: Les affaires étrangères sont du domaine du Président de la République 

Partager Facebook

C’est la troisième fois au moins que le Premier ministre Ousmane Sonko s’en prend à Emmanuel Macron, Président français. Et ceci publiquement. Si l’on fait le même décompte du côté de la Présidence du Sénégal, il y a zéro attaque contre la France et les français.

Même si le Président de la du Sénégal a parlé de retrait des bases de l’armée française et de renégociation de certains contrats, entre autres sujets géopolitiques. Même si Ousmane Sonko est Président du Pastef, il n’en reste pas moins vrai qu’il reste un Premier ministre. A ce titre, il n’a pas en charge la politique étrangère du pays. Cette tâche est du domaine réservé du Président de la République qui, seul, doit parler à ses pairs, soit pour les interpeller sur certaines questions comme le massacre des tirailleurs de Thiaroye, soit pour répondre à certaines interrogations.

Et le ton qu’il use doit rester diplomatique comme l’exige le caractère sensible des relations internationales. On ne parle pas n’importe comment à un pays étranger encore moins à une puissance étrangère.

Bien sûr, le Sénégal n’est pas la chasse-gardée de la France ou d’un n’importe quel autre pays. Certains vieux réflexes sont à bannir dans notre coopération avec la France.

Des contrats sont léoniens. Mais cela n’autorise le Premier ministre à s’ériger le droit de répondre à un Chef d’Etat usurpant les prérogatives de Diomaye. Même si Macron a été maladroit et même condescendant, il n’en reste pas moins vrai que Sonko n’a pas le rang et la qualité de lui répondre. En clair, il faut que, du côté du Pastef comme de son leader que l’on se convainque que Sonko n’est pas le Président de la République du Sénégal. Et que celui qui assume ses charges mérite respect et considération.

Or, si les choses se poursuivent de la sorte, Diomaye sera obligé de faire comme Fadilou Keïta. C’est à dire taper sur la table et dire ces quatre vérités à ses camarades de parti. Au risque d’en arriver là, il faut que chacun reste dans son champ de compétence et que le Président ne soit pas contourné de cette façon dans des domaines où il est seul à devoir se prononcer.

Assane Samb