Diplomatie: Vladimir Poutine et Kim Jong Un signent un accord de partenariat

Le président russe, Vladimir Poutine, arrivé dans la nuit de mardi à mercredi, en Corée du Nord, et Kim Jong-un ont signé mercredi un accord de partenariat stratégique, à l’occasion d’un sommet bilatéral à Pyongyang. À cette occasion, le dirigeant nord-coréen a assuré Moscou de son « entier soutien » et de sa « solidarité » dans son conflit contre l’Ukraine.

Vladimir Poutine et Kim Jong-un ont signé, mercredi 18 juin, lord d’un sommet bilatéral à Pyongyang, un accord de partenariat stratégique dont le contenu n’a toutefois pas été révélé à ce stade. Selon les agences de presse russes, les pourparlers en tête-à-tête entre les deux hommes ont duré environ deux heures, et ceux-ci avaient été précédés de négociations élargies.

Le Kremlin avait indiqué lundi que cet accord de « partenariat stratégique global » refléterait « l’évolution profonde de la situation géopolitique dans le monde », alors que la Russie et la Corée du Nord considèrent tous les deux les Etats-Unis comme un ennemi existentiel.

Le président russe est arrivé dans la matinée sur la place Kim Il-sung de Pyongyang parée de drapeaux russes et nord-coréens ainsi que d’immenses portraits des deux dirigeants pour une grande cérémonie où Kim Jong-un l’a accueilli. Ils ont ensuite « entamé des négociations dans le cadre de leurs délégations », à la résidence officielle Kumsusan, selon RIA Novosti. « Nous apprécions beaucoup votre soutien systématique et permanent de la politique russe, y compris sur le dossier ukrainien », a déclaré Vladimir Poutine, cité par les agences russes, au début de sa rencontre avec Kim Jong-un. Il s’agit de la première visite en Corée du Nord de Vladimir Poutine depuis 24 ans, et de la deuxième rencontre entre les deux hommes en moins d’un an.

Invincibilité et la durabilité » des relations bilatérales

En septembre dernier, Kim Jong-un s’était rendu en train blindé dans l’Extrême-Orient russe pour un sommet avec le chef du Kremlin axé sur l’espace.

La visite de Vladimir Poutine met en évidence « l’invincibilité et la durabilité » des relations bilatérales, a déclaré l’agence de presse nord-coréenne KCNA mardi. Le maître du Kremlin est arrivé en Corée du Nord accompagné d’un grand nombre de responsables russes, dont le ministre des affaires étrangères, Sergueï Lavrov.