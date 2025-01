Discours d’apaisement du PM: Le MONDIS appelle à une sacrée autour du tandem Sonko-Diomaye

Partager Facebook

Après avoir contribué au départ de l’ancien régime à travers les urnes, et milité pour une rupture systémique, le Mouvement National pour la Défense des Intérêts du Sénégal a salué le discours d’apaisement du Premier ministre Ousmane Sonko.

Une sortie pour dissiper le tollé suscité par la nomination de certains caciques du pouvoir déchu le 24 mars 2024. En effet, les Sénégalais sont quasi unanimes à dénoncer le recours souvent fait par l’actuel régime à des personnalités qui, pendant douze (12) années ont plongé le Sénégal dans la mal gouvernance, le recul démocratique, la violation des droits humains et la violence.

Le MONDIS exprime toute sa satisfaction et appelle à une union sacrée autour du Projet pour la réussite du tandem Sonko – Diomaye, dans la réalisation des promesses de ruptures. Après près de dix (10) mois de gouvernance, le MONDIS demande à l’État de poursuivre le nettoyage.

Le président Abdou Khadre rappelle que la vocation d’un parti politique est de conquérir le pouvoir et de gouverner avec ses cadres. Même si l’ouverture et le recours à d’autres compétences sont permis, mais cela doit se faire sur la base d’un bon casting qui renseigne sur l’intégrité, l’engagement et la moralité des cooptés.

Dans la foulée, le MONDIS demande à l’État de procéder à la réhabilitation des agents et cadres de l’administration qui ont fait l’objet d’une purge de la part de l’ancien régime, en pleine crise politique. Par ailleurs, le Président du MONDIS a mis l’accent sur les priorités des Sénégalais. La cherté de la vie, le chômage des jeunes, le coût des frais médicaux, de l’eau et de l’électricité restent aux yeux des partisans du MONDIS, les grands défis à relever par le gouvernement pour marquer les prémisses de ruptures.

Les problèmes d’insécurité également avec le meurtre d’une fillette de 12 ans survenu au quartier Malika le jour du 31 décembre dernier. Le MONDIS s’associe à la douleur des parents de Diary Sow et demande à l’État de mettre en œuvre une politique sécuritaire plus efficiente pour protéger la vie des Sénégalais en banlieue et en milieu rural et urbain.