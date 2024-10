Don de Kits Scolaires: L’ALASCO récompense 32 meilleurs élèves dans 4 lycées

Partager Facebook

L’alumni des anciens stagiaires sénégalais en Corée du Sud (ALASCO) a remis hier des kits scolaires aux meilleurs élèves des lycées de la cité Tacko, Gandiaye, Keur Massar et Keur Mousseu. L’objectif est d’encourager ces élèves issus de zones défavorisées.

Pour promouvoir l’excellence, l’Alumni des Anciens Stagiaires Sénégalais en Corée du Sud (ALASCO) a remis des kits scolaires aux meilleurs élèves des lycées de Gandiaye, Cité Tacko, Keur Massar et Keur Mousseu construits par la KOICA. Selon la présidente de l’ALASCO, Fama Cissé Thiam, à travers ce geste, la coopération sud coréenne entend booster l’excellence en encourageant les élèves qui sont dans des conditions plus ou moins difficiles pour les pousser à aller de l’avant davantage. « La Corée du Sud, en 1960, avait le même PIB que le Sénégal. Aujourd’hui, elle fait partie des douze meilleures économies du monde. Leurs citoyens ont travaillé car 70% de la surface coréenne est montagneuse », dit-elle.

Et de poursuivre : » Ils se sont basés aussi sur l’éducation qui est fondamentale en Corée du Sud. Quand leurs élèves font le BAC, les avions ne circulent pas pour ne pas déranger les candidats ». A l’en croire, les études sont considérées comme une religion dans ce pays. « Il faut absolument réussir dans les études. On n’a pas le droit à l’échec là-bas et ce sont des qualités que nous aussi devons copier, donc faire du benchmarking sur la Corée du Sud », laisse-t-il entendre.

Revenant sur ce don, Mme Cissé indique que l’objectif est d’encourager les meilleurs élèves et aussi booster encore les élèves qui sont dans le besoin. Elle invite les élèves à continuer à bien étudier. Pour le proviseur du lycée de Keur Mousseu, Aissatou Dia Diallo, cette remise de kits scolaires va motiver davantage les élèves et soulager les parents. « Nous habitons dans des zones un peu diminues donc c’est un très grand secours pour nos élèves. On choisit les éélèves les plus méritants, mais aussi les plus nécessiteus, des élèves qui sont en situation de handicap, ou qui viennent de foyers extrêmement diminués » renseigne-t-elle.

Et d’ajouter: » C’est une occasion de motiver les autres élèves à persévérer et à mieux faire pour la prochaine fois, pour faire partie des élèves qui seront choisis ». Sur les conditions d’études, le Proviseur fait savoir savoir qu’ils rencontre des difficultés. « Nous habitons dans une zone qui est près de Dakar, chaque mois, il y a des dizaines et des dizaines de foyers qui quittent Dakarpourr habiter. Nous sommes actuellement à plus de 2200 élèves pour un lycée qui a, à peu près 23 salles de classe. Nous avons plus de 35 cours pédagogiques et cela pose problème. Nous avons des classes de plus de 90 élèves.

Donc vraiment, nous lançons aussi un appel à nos partenaires la KOICA, l’Alasko, au ministère l’éducation nationale pour construire des salles de classe parce qu’on ne tient plus », plaide-t-elle. Elle soutient qu’avec des classes de plus de 90 élèves, ce n’est pas facile de faire passer des enseignements-apprentissage dans ces conditions.