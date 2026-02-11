Don de sang : L’amicale des secrétaires de la Lonase se mobilise pour sauver des vies

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’amicale des secrétaires de la Loterie Nationale Sénégalaise (Lonase) a organisé la 4e édition de la journée du don de sang, au siège de la Lonase, pour pallier au déficit de poches de sang au Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS), à la veille du ramadan.

L’objectif de cette initiative est de sensibiliser les employés et les citoyens à donner du sang pour sauver des vies. Mbène Dioum, présidente de l’amicale, a lancé un appel à toutes les bonnes volontés pour faire régulièrement un don de sang et ainsi contribuer à résorber le déficit récurrent de poches de sang au CNTS. « La 4e édition est organisée pour la première fois au siège de la Lonase. Nous remercions les donneurs pour leur générosité et nous leur faisons savoir que leur don va sauver des vies et le centre en a besoin. Je profite de l’occasion pour faire un appel à toutes les bonnes volontés et à tous mes collègues à faire régulièrement un don de sang pour pallier au déficit qui sévit au CNTS. C’est un déficit récurrent et nous souhaiterions que cela se résorbe », a-t-elle déclaré.

Pour sa part, le directeur général de la Lonase, en l’occurrence Toussaint Manga, a salué l’initiative de l’amicale et a souligné l’importance de la solidarité et de l’humanisme dans la société. Il a également fait appel à tous les citoyens à faire un don de sang surtout en cette veille du mois sacré du ramadan où les besoins ont tendance à augmenter. Dans ce cadre, le directeur général de la Lonase a félicité les organisateurs de cette journée de don de sang en saluant leur humanisme.

Enfin, l’amicale des secrétaires de la Lonase annonce qu’il compte décentraliser la 5e édition dans les autres régions et demande l’appui du directeur général pour la réussite de l’événement.