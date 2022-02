Don médical: « Horizons Sahel » perfuse l’Hôpital Régional de Kaolack

Un impressionnant lot de matériels sanitaires spécialisés d’une valeur d’environ 300 millions de FCFA vient d’être offert à l’Hôpital Régional El Hadji Ibrahima Niass de Kaolack par l’ONG française « Horizon Sahel ». Ce dernier est un partenaire de longue date de la dite structure.

Cet important lot de matériels va, sans nul doute, impacté positivement les services de Pédiatrie, de Radiologie, d’Orthopédie-rééducation fonctionnelle, Chirurgie, Urologie, entres autres. Pour M. Baba Ndiaye, Président du Conseil d’Administration de la structure bénéficiaire, la Directrice Mme Khadidiatou Sarr Kébé mérite la reconnaissance éternelle de toutes les populations du Saloum par ce que depuis son installation en qualité de Directrice, elle s’est résolument engagée à concrétiser l’objectif fixé par le Conseil d’Administration, à savoir, rehausser continuellement le plateau technique de l’hôpital. Pour la réussite de cette mission, elle a mis à contribution son carnet d’adresses si copieux et a pu orienter l’ONG « Horizon Sahel » avec laquelle elle a antérieurement collaboré pour Kaolack. La Directrice comblée par ce témoignage si poignant à son endroit, a magnifié les excellentes qualités humaines et managériales du Président Baba Ndiaye mais aussi sa bonne connaissance de l’Administration

(Cf.Baba Ndiaye, meilleur Président de Conseil Départemental au Sénégal, 4 fois 1ier Prix d’Excellence de Leadership local au Sénégal.)

M.Ndiaye, lui, s’est aussi félicité de la gestion transparente, rigoureuse , efficace et efficiente qui a prévalu au sein de l’institution.

Pour le personnel technique de l’Hôpital représenté par son PCME le Docteur Kalidou Ly, il ne sera pas facile de remplacer un homme de la trempe de M. Baba Ndiaye car son engagement et son implication agissante ont été déterminants pour booster les équipes administrative et médicale. Il lui a adressé, sur ces entrefaites, un satisfecit pour ses actions multiformes permettant de relever considérablement le plateau technique de l’hôpital,lui mettant dans le cercle restreint des institutions hospitalières de référence au Sénégal, voire en Afrique. M.Baba Ndiaye, reprenant la parole, a vivement remercié le Président de la République Macky Sall pour la confiance jamais défaillie placée en lui depuis 2017 et, non sans, lui exprimer toute sa gratitude.

Ont été présents à cette cérémonie officielle de remise de matériels , Khalifa Wade, Chef de Cabinet du Président Baba Ndiaye, Ahmed Babacar Niass, membre du Conseil d’administration de l’hôpital régional de Kaolack et Président de la Commission Religion et Culture du Conseil Départemental sortant,Chérif Ayoub Cissé, représentant du ministère des Finances au niveau du Conseil d’Administration, Dr Kalidou Ly, Président de la commission médicale de HREINK, Serigne Modou Sène, responsable du personnel dudit hôpital, El Hadji Badjo,Président de l’Association nationale des Consommateurs , représentant les usagers, Dr Thierno Dièye ,

représentant la Commune de Kaolack,Dr Bouazi, représentant de l’IPRESS au CA, les personnalités qualifiées, notamment, Madame A. Dagnoko, Ahmed Babacar Niass et les Conseillers sortants du Conseil Départemental de Kaolack sans oublier le Président du Conseil Départemental de la jeunesse, Bassirou Diaw, Modou Ndiaye, Président de l’ORCAV, Modou Lamine, Président de la Fédération des Boulangers de la région Kaolack,les chefs religieux et coutumiers et autres organisations féminines.