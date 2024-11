Dr Boubacar Sy : « La liste Pastef représente l’espoir d’un Sénégal transformé… »

Partager Facebook

Le Dr Boubacar Sy et son mouvement MONDE sont en plein dans la campagne.

Lors d’un grand rassemblement tenu dans son fief politique de Lat Mingue, il exprime son engagement auprès du camp présidentiel tout en déclinant les bonnes raisons de choisir le Pastef pour les prochaines élections législatives du 17 novembre prochain: »A l’approche de cette élection législative cruciale, je m’adresse à vous, aujourd’hui, en tant que président du mouvement le MONDE, pour exprimer notre soutien entier et déterminé à la liste Pastef. Dans ce moment décisif pour notre pays, nous avons tous un rôle à jouer pour bâtir un avenir de justice, de transparence et de progrès. En cette période cruciale, nous devons rester unis autour de nos candidats du département de Kaolack et de tous autres pour les élections législatives du 17 novembre 2024. Ensemble, ils portent les valeurs qui nous rassemblent, les projets qui nous inspirent, et les solutions qui répondent aux défis de notre quotidien », souligne le Docteur en Pharmacie qui, de rajouter: »

La liste Pastef représente l’espoir d’un Sénégal transformé. Un Sénégal où chaque citoyen est entendu, où chaque communauté a sa place,et où les ressources et les opportunités sont accessibles à tous. Nous croyons en cette vision et en l’engagement de Pastef à servir notre peuple avec intégrité, responsabilité et courage.

Notre appel est clair : pour que cette vision devienne réalité, il nous faut une large majorité. Une majorité qui donnera à Pastef le pouvoir d’agir, de réformer, et de mettre en œuvre les solutions dont notre pays a besoin. Ensemble, mobilisons-nous pour une représentation forte, une gouvernance honnête et un avenir qui profite à chacun.

À toutes et à tous, engagez-vous avec nous, faites entendre votre voix, et faites de cette élection un tournant historique. Pour un Sénégal où la dignité et la justice sont des priorités, où chaque citoyen a sa part de progrès », a dit le Dr Sy.