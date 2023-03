Dr Boubacar Sy, responsable politique APR à Latmingué : « Macky Sall est bel et bien notre candidat pour 2024 ».

Le Dr Boubacar Sy est responsable politique de l’Alliance Pour la République (APR) dans la Commune de Lat Mingué (Dép. Kaolack).

Invité de l’émission « La Mi-Journée » sur WalfTv, le Pharmacien-nutritionniste et, non moins, spécialiste en Suivi-Evaluation des programmes de santé s’est penché sur l’actualité politique nationale ponctuée par le récent meeting régional de BBY de Kaolack, la rébellion de certains souteneurs du camp présidentiel au niveau local mais aussi, les affrontements notés dans le landerneau politique émanant du dossier judiciaire Ousmane Sonko/Mambaye Niang.

Pour lui, le leader du Pastef doit davantage faire confiance en notre justice. Il lui demande de cesser ses discours va-t-en-guerre car, on ne peut pas clamer à tout bout de champ son amour pour le Sénégal et travaille, de jour à jour, à l’affaissement de ses institutions. Le cadre apériste est aussi d’avis que le Président Macky a bel et bien droit à un second quinquennat en 2024.

Le meeting régional BBY de Kaolack

« La Coalition présidentielle, le Benno Bokk Yaakar de Kaolack vient de tenir son méga-meeting à Ndiaffate Commune. L’objectif était de remobiliser les troupes pour investir notre candidat à l’élection présidentielle de 2024, le Président de la République son Excellence Monsieur Macky Sall.

Quoiqu’on dise, l’on a gagné le pari de la mobilisation. Les responsables des trois départements que compte la région de Kaolack ont été présents. Je félicite tout le monde pour cette participation remarquable. En dépit de quelques voix discordantes, on a atteint notre objectif avec brio.

Nous remercions et encourageons deux ténors du parti présidentiel, à savoir, la Mairesse de Ndiaffate, l’honorable députée Aïssatou Ndiaye pour avoir accueilli la manifestation, mais aussi, le ministre Conseiller Mohamed Ndiaye « Rahma ». Ce dernier a sorti les gros moyens pour soutenir cette activité. On lui doit une fière chandelle. »

Reconquête des bases perdues à Kaolack

Au cours de ce meeting, l’on a entendu des incidents mineurs. Certains responsables se sont dressés contre le choix du lieu (Ndiaffate). Cela n’était important pour nous . N’importe quelle localité pouvait abriter ce meeting. Mais, je dis à 99%, l’on a relevé le défi de la mobilisation. Aux élections locales et législatives, des querelles intestines ont été remarquées. Mais pour la Présidentielle, l’on doit savoir qu’on a un seul et unique candidat : le Président Macky. J’en appelle à une prise de conscience de tout le monde pour la gagné. Allons tous vers une dynamique unitaire pour la reconquête de toutes les bases perdues. Le Président Macky le mérite.

Macky, notre candidat pour 2024

Comme j’ai eu à le dire,ce meeting servait de prétexte pour investir le Président de la République Macky Sall pour 2024, mais aussi, parler de ses belles réalisations pour la région de Kaolack et pour le Sénégal. L’opposition a tout de dire qu’il ne peut pas être candidat. Elle est tout simplement en panne d’arguments. Si l’on se fie à notre charte fondamentale qu’est la Constitution, il a bel et bien droit à un deuxième mandat de 5 ans (un autre quinquennat). Elle le sait bien mais,elle préfère entretenir le doute.

Affaire Sonko/ Mambaye Niang

Ousmane Sonko doit respecter le peuple. Il est la cause de ses déboires judiciaires. Il a accusé Mambaye Niang, on ne lui demande d’apporter les preuves, il se débine. S’il a vraiment les preuves de ce qu’il avance, pourquoi tout ce tralala…On ne doit pas accuser les honnêtes citoyens impunément. Il est le responsable de cette inflation de violence notée ça et là. Alors l’Etat doit rester debout et fort pour faire face à ses agresseurs. Sonko est pris , aujourd’hui, dans son propre jeu. Le Président Macky n’a rien à voir avec cette affaire. Il est partisan, lui, d’une gouvernance sobre et vertueuse mais également la reddition des comptes.

Arrestations des pro-Sonko

Ils doivent savoir que nous sommes en État de droit. Ses jeunes responsables de Sonko qui investissent les réseaux pour insulter et injurier les honnêtes citoyens vont le payer cher. C’est aussi valable pour les autres camps. La dame justice va sévir contre tout trublion. Personne n’a le droit de semer les graines de la haine dans notre pays.

Conseil Ramadan

Je profite de cette sortie pour souhaiter un bon mois de Ramadan à tous les musulmans et bonne continuation à nos frères chrétiens. Je recommande aux jeûneurs de prendre de prendre le « xeudd »( repas de l’aube). Cela a des vertus qui peuvent les aider à observer le jeûn dans la sérénité. Évitons aussi l’excès de sucre qui produisent des graisses. Aux diabétiques, je leur conseille d’aller voir leur médecin traitant avant de jeûner . Aux malades de l’ulcère, je leur conseille d’éviter les épices mais aussi de prendre leurs médicaments prodigués.