Drames de Sikilo et de Sakal: El Hadji Malick Guèye va pour une prise de conscience collective…

Le terrible accident survenu à Ngueuun Sarr, près de Sakal (Louga) et a encore fait réagir El Hadji Malick Guèye de Lat Mingué. Le Conseiller spécial du Président de la République invite tous les acteurs à une prise de conscience pour freiner l’horreur: »Ce qui se passe dans notre pays, c’est inacceptable. Après le carnage de Sikilo, un autre accident survenu à Sakal. Aujourd’hui, il est temps d’aller vers une introspection et une prise de conscience collective. Pour ce faire, il faut qu’on respecte les consignes. La discipline doit être érigée en règle de conduite « , a dit l’ancien député libéral qui salue les efforts du Président Macky: »A Sikilo, beaucoup de blessés ont eu leur salut grâce à l’intervention rapide de l’hôpital Thierno Birahim Ndao. C’est dire que le gouvernement s’est toujours attelé à aider nos populations. A Sakal, il en fait de même hier en affrétant des hélicoptères médicalisés pour sauver les blessés. Aujourd’hui,les transporteurs doivent suspendre leur mot d’ordre de grève. Ce n’est pas le moment pour passer à des mouvements d’humeur. Travaillons à rendre concrètes les mesures prises pour une bonne sécurité routière. On n’a pas atteindre le bilan macabre du bâteau « Le Joola ». Agissons ensemble pour arrêter le phénomène.

Réplique à Abdoulaye Vilane

El Hadji Malick Guèye a aussi mis le moment à profit pour revenir sur la sortie ,hier, du porte-parole du Parti Socialiste, Abdoulaye Vilane. Selon lui: »Cette sortie est inopportune. Ce que j’affirme, c’est que le Président de la République Macky Sall est le candidat du Sine Saloum. Ce qu’il a fait mérite qu’il reste encore au gouvernail du Sénégal. Personne ne nous fera divertir. Abdoulaye Vilane ne pèse rien à Kaffrine et il le sait. S’il est élu Maire, puis Président du Conseil Départemental, il doit remercier le Bon Dieu et le Benno Bokk Yaakar. Qu’il sache qu’ils ne peuvent rien contre le Président Macky », a laissé le Coordonnateur du mouvement « And Suxaali Sine Saloum Ak Sénégal ».