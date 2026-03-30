Dualité au sommet de l’Etat : Mamady Kouyaté apporte des éclaircissements

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Sociologue consultant, président de la Convergence républicaine de Sédhiou et membre de la Conférence des leaders de la coalition Diomaye-Président, Mamady Kouyaté a apporté des clarifications sur la dualité au sommet de l’État et la restructuration de la coalition Diomaye Président. Il trouve regrettable la dualité au sommet de l’État. ‘’On avait promis aux Sénégalais le duo Diomaye-Sonko dans la cohésion et dans l’unité pour l’intérêt des populations. Donc si cette cohésion aujourd’hui s’est détériorée par des positionnements politiques, par des politiques de succession, c’est véritablement un regret que tout le monde observe’’, peste Mamady Kouyaté.

Sur la question de la restructuration, il souligne que qu’elle est perçue par certains comme une volonté du chef de l’État de s’émanciper de la tutelle de Pastef. Mais M. Kouyaté voit dans cette nouvelle organisation, placée sous la coordination d’Aminata Touré, une volonté de donner au président les moyens politiques de son action, au-delà du seul parti parti Pastef-Les Patriotes. ‘’Le président de la République est le président de tous les Sénégalais. Il est normal qu’il dispose d’un instrument politique large pour l’accompagner dans sa mission. C’est pourquoi aujourd’hui, l’organisation nouvelle autour de la coalition Diomaye-Président vient à son heure’’, a estimé Mamady Kouyaté. ‘’Si l’on sait que ce sont les alliés qui ont fortement contribué à l’élection du Président Diomaye, l’idéal serait que ces acteurs-là puissent continuer à participer dans la gouvernance et dans la gestion des affaires nationales’’, ajoute-t-il.

Il affirme que la coalition Diomaye Président a pris ses responsabilités pour accompagner le Chef de l’Etat à connaître un succès éclatant à travers son mandat. ‘’Nous sommes dans cette dynamique-là. On ose espérer que la paix sociale va revenir, que les frères vont se retrouver et que les gens vont travailler main dans la main pour atteindre les objectifs de performance’’, dit-il. Pour Mamady Kouyaté, l’élection de Bassirou Diomaye Faye marque un tournant historique pour le Sénégal. Selon lui, deux ans après son accession à la magistrature suprême, trois succès majeurs confirment la rupture avec l’ancien régime. Face au coût de la vie, il appelle à la patience. Pour lui, les réformes socio-économiques prennent du temps pour produire des effets concrets sur le panier de la ménagère. ‘’ On parle d’un nouveau régime qui va de pair avec beaucoup de réformes économiques et sociales. Il va de pair, effectivement, que le panier de la ménagère puisse s’ouvrir le temps que ces réformes socio-économiques puissent prendre forme. Mais je suis persuadé que le gouvernement est très sensible par rapport à l’allègement du panier de la ménagère. Si on sait déjà que beaucoup de denrées de première nécessité ont été revues à la baisse, je pense que l’avenir sera prometteur’’, dit M. Kouyaté.

départemental de Sédhiou, sous les couleurs de la coalition Diomaye Président. Pour lui, Sédhiou regorge de potentiels inexploités qui ne demandent qu’une vision nouvelle pour s’épanouir.