Duel Amadou Bâ/Sonko : Encore un quolibet du leader du Pastef 

Le leader du Pastef par ailleurs Premier ministre Ousmane Sonko a défié son ancien homologue Amadou Bâ en le conviant à un débat public et contradictoire sur la situation du pays. Ce dernier, selon Alioune Tine du Fink tank AfricaJom Center, aurait accepté de relever le défi. Il ne reste alors qu’à organiser ce débat certainement durant la campagne pour ne pas anticiper celle-ci d’une manière prématurée.

Un quolibet de plus du leader du Pastef qui est très fort dans les contre-feux pour orienter l’opinion nationale sur des questions non-prioritaires. La preuve, il n’a même pas attendu le début de la campagne électorale. Pourtant, Amadou Bâ a tout à gagner dans ce débat. D’abord sur la forme.

Il a certes été candidat de l’ancienne majorité au pouvoir, mais c’était Macky le leader. Et ce dernier est bel et bien dans la course à la tête de la coalition Takku-Wallu et c’est lui et non Amadou qui a géré le pays pendant 12 ans. Alors, normalement, le choix de Sonko devait se porter sur Macky. En choisissant Amadou, il lui fait une publicité et très bonne communication politique en cela qu’il le présente, aux yeux de l’opinion, comme son principal adversaire, son alter égo. C’est donc une bonne chose pour l’ancien Pm.

Dans le fond, Amadou Bâ en tant qu’ancien Ministre des Finances, ancien Ministre des Affaires étrangères et ancien Pm, est forcément outillé pour ce genre d’exercice. D’abord pour s’approprier les bonnes choses et pour rejeter les mauvaises sur son ancien mentor Macky qui définissait les orientations. Mieux, il est entouré par des hommes et des femmes d’Etat expérimentés dont l’encadrement va lui être bénéfique. Au finish, ce n’est pas lui qui est aux affaires actuellement, c’est Ousmane Sonko.

Or, quand on est aux affaires, on ne convie pas les gens à des débats. Surtout si celui sur qui porte votre choix a été votre ancien mentor aux impôts et qui, sans doute, sur le plan personnel, en sait aussi sur vous. Et vice versa. Parce que Sonko lui connaît aussi des secrets sur lui. Donc, il fallait éviter la confrontation directe avec un homme pareil parce que quand le débat prend certaines tournures, chacun peut sortir ses dernières cartouches qu’il a. Et ceci sans aucune pudeur. Tout ceci pour dire que Sonko s’est sans doute jeté dans la gueule du loup. Et ceci d’autant plus qu’il a évité le débat non seulement avec Macky mais aussi avec Thierno Alassane Sall.

Les deux étant d’excellents orateurs et des cadres aguerris, il s’est dit sans doute qu’Amadou Bâ qui généralement n’aime pas la confrontation, ne va pas relever le défi de débattre avec lui. Erreur. Et là, Sonko ne peut plus reculer à moins que les législatives ne soient reportées du fait de la catastrophe naturelle qui sévit au Nord du pays.

Assane Samb