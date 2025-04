Dynamisation du Waqf au Sénégal: La HAW et l’Ambassade d’Oman unissent leurs forces  

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La Haute Autorité du Waqf (HAW) a franchi une étape dans le renforcement de ses relations internationales en étant reçue pour la première fois en audience par la représentation diplomatique du Sultanat d’Oman. Cette audience a été accordée par Muhammed Salim Jadad Alkathiri, Ambassadeur d’Oman, au Directeur général de la HAW, Dr Ahmed Lamine Athie, accompagné du Président de la Commission de supervision, M. El Hadji Amara LÔ. Ce premier contact entre la HAW et l’Ambassadeur d’Oman a été rendu possible grâce à la participation de ce dernier au premier Iftar organisé par la Haute Autorité du Waqf. Lors de cet Iftar, le Directeur général a lancé un appel fort au corps diplomatique arabo-musulman : « Votre soutien financier et technique, ainsi que votre expertise en matière de développement du Waqf dans vos pays respectifs, sont essentiels pour renforcer la coopération internationale et favoriser l’échange d’expériences. Nous vous invitons à partager vos bonnes pratiques et à accompagner la HAW dans la mise en œuvre de projets innovants et durables. »

Cette initiative s’inscrit dans la politique de redynamisation des relations avec les pays arabes, un axe stratégique pour la HAW afin de promouvoir le Waqf comme un levier innovant de la finance sociale islamique, contribuant au développement économique et social du Sénégal en cohérence avec l’Agenda national de Transformation « Sénégal 2050 ». Cette audience avec l’Ambassadeur d’Oman marque un nouveau chapitre dans la coopération internationale de la HAW, qui, après avoir renforcé ses liens avec le Qatar le 27 mars dernier, étend désormais son réseau de partenariats au Sultanat d’Oman. Ces échanges prometteurs ouvrent la voie à un partage d’expertises et à un accompagnement technique accru, indispensables pour la mise en œuvre de projets waqf innovants et durables au Sénégal. La HAW réaffirme ainsi son engagement à mobiliser les ressources et les compétences internationales pour faire du Waqf un pilier central du développement social et économique, en s’appuyant sur une coopération renforcée avec le monde arabo-musulman.