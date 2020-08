E-Sport: Messi et Ronaldo réunis sur la jaquette de PES 2021

Attendu le 15 septembre prochain, l’épisode annuel de la simulation de football a dévoilé sa couverture officielle, sur laquelle figurent également Marcus Rashford et Alphonso Davies.

Habitués à truster les jaquettes des principaux jeux de foot, presque autant qu’ils s’accaparent le Ballon d’or depuis une grosse décennie, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo vont faire équipe sur PES 2021. Profitant de licences exclusives en relation avec le FC Barcelone et la Juventus Turin, Konami s’offrira ainsi une cover inédite et prestigieuse à la rentrée.

Pas forcément ambitieux sur le pré virtuel puisqu’il s’agira d’une simple mise à jour, le prochain opus de la simulation nippone l’est donc un peu plus concernant ses ambassadeurs visuels. Comme l’an dernier, quatre joueurs seront de la partie, le Mancunien Marcus Rashford et le récent vainqueur de la Ligue des Champions, Alphonso Davies (Bayern Munich), complétant l’affiche de ladite couverture.

