Eau et assainissement : le plan à plus de 2 500 milliards F CFA…

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Le Sénégal prévoit 2 631 milliards de francs CFA d’investissements dans l’eau et l’assainissement entre 2026 et 2030. Lors d’un atelier préparatoire à la Conférence des Nations unies sur l’eau, prévue du 8 au 10 décembre 2026 à Abu Dhabi et coorganisée par le Sénégal et les Émirats arabes unis, le ministre Cheikh Tidiane Dièye a insisté, rapporte Le Soleil, sur la nécessité de « convertir les engagements en investissements, les priorités en réalisations concrètes ».

La coordonnatrice des Nations unies, Aminata Maïga, citée par le quotidien national, a appelé à « passer des engagements aux résultats, des déclarations aux actions concrètes ». La Banque mondiale plaide, pour sa part, pour qu’on « aille au-delà du financement actuel du secteur de l’eau ». Le ministre a enfin annoncé le lancement prochain du « Pacte présidentiel sur l’eau », dans le cadre de l’Agenda national de transformation « Sénégal 2050 ».