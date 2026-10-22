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Trafic de bois à Kédougou : près de 200 pièces saisies, deux hommes arrêtés par la gendarmerie

22 octobre 2026 Actualité

 

La brigade de recherches de Kédougou a procédé à l’interpellation de deux hommes soupçonnés de coupe illicite de bois. Les suspects ont été appréhendés le lundi 19 octobre 2026, vers 20 heures, à hauteur de Samécouta. Ils étaient en possession de quatre-vingt-deux (82) pièces de bois au moment de leur arrestation.

 

La poursuite des investigations a ensuite permis aux enquêteurs de saisir 106 autres pièces, composées de poutrelles et de planches, dans un domicile situé à Gada Dinguessou. Au total, ce sont donc 188 pièces de bois qui ont été saisies dans le cadre de cette affaire.

 

Ces informations ont été confiées à Seneweb par le colonel Ibrahima Ndiaye. L’enquête se poursuit afin de déterminer l’étendue exacte de ce trafic présumé et les éventuelles ramifications des deux mis en cause.

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