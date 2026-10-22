Grève générale : le FSDT dénonce des « réquisitions illégales », des intimidations et des menaces contre les travailleurs

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Le Front syndical pour la défense du travail (FSDT) affiche sa satisfaction au terme de la première journée de grève générale du 21 octobre 2026. Dans un communiqué parvenu à Seneweb, l’organisation syndicale revendique un taux de suivi de 90 % sur l’ensemble du territoire national, qualifiant cette mobilisation d’« historique ».

Selon le Front, le mouvement a été largement suivi dans plusieurs secteurs stratégiques, notamment la santé, l’éducation, les collectivités territoriales, les hydrocarbures, la Senelec, la justice, les transports, les activités portuaires et aéroportuaires, les industries, les mines l’hôtellerie et la restauration, ainsi que les postes et télécommunications.

Le FSDT dénonce toutefois des entraves à l’exercice du droit de grève. Il fait état de « réquisitions illégales » attribuées à certaines autorités régionales, d’intimidations et de menaces de la part de directions, ainsi que de tentatives de division. Des pratiques qui, selon l’organisation, n’ont pas empêché les travailleurs de répondre massivement au mot d’ordre.

Saluant la mobilisation des responsables syndicaux, des délégués du personnel et des travailleurs, le Front se félicite également de la participation à la marche organisée le mardi 20 octobre à Dakar.

Loin d’envisager une suspension du mouvement, le FSDT appelle les travailleurs à renforcer leur mobilisation pour les deux prochaines journées de grève, prévues les 22 et 23 octobre.

« La lutte continue ! », crie FSDT.