Tensions autour de la LFR 2026 : Doudou Ka propose à Diomaye Faye une « Majorité Parlementaire Alternative »

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Le président du Parti pour le Grand Sénégal (PGS), Doudou Ka, interpelle directement le chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, l’exhortant à mettre sur pied une Majorité Parlementaire Alternative de Refondation (MPAR).

Dans une déclaration au vitriol, l’ancien ministre accuse ouvertement le président de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko, de chercher à provoquer une crise institutionnelle majeure en bloquant délibérément l’adoption du projet de loi de finances rectificative (LFR) 2026.

« Un chantage politique d’ici le 2 décembre »

Selon Doudou Ka, la manœuvre d’Ousmane Sonko répondrait à un calendrier personnel strict lié à son avenir judiciaire et parlementaire : « Six semaines. C’est le délai que l’ancien Premier ministre Ousmane Sonko s’est fixé pour tenter de semer le désordre, faire échouer la loi de finances rectificative 2026 et arracher, au prix d’une crise, une négociation avec un exécutif qu’il redoute. Le 2 décembre 2026, deux ans jour pour jour après l’installation de cette législature, le parapluie parlementaire se repliera, et la question de son inéligibilité de cinq ans, qui devait courir jusqu’en janvier 2029, reviendra sur la table. C’est le moment d’agir pour sauver la République », a-t-il affirmé.

Pour le leader du PGS, les exigences budgétaires exprimées au niveau du parlement ne sont que des artifices de négociation : « Pourquoi agit-il maintenant ? Ce n’est ni pour le budget, ni pour l’équité sociale, ni pour les ménages les plus démunis, ni pour la stabilité économique. Les subventions aux carburants et le contrôle des fonds spéciaux, brandis le 19 octobre 2026, ne sont que des prétextes : un président de l’Assemblée nationale qui conditionne le vote de toute loi à ses propres exigences ne défend pas les Sénégalais, il négocie pour lui-même. La crise budgétaire n’est qu’un détour. Le vrai sujet, c’est lui », assure M. Ka.

L’option des leviers constitutionnels et du Front républicain

Face à ce blocage, l’ancien ministre rappelle l’existence de deux leviers constitutionnels décisifs à la disposition de l’exécutif : l’article 86 relatif à la question de confiance et l’article 87 régissant la dissolution de l’Assemblée nationale.

Doudou Ka lance ainsi un appel solennel au président Bassirou Diomaye Faye pour qu’il rassemble l’ensemble des forces politiques républicaines autour d’un « Front républicain ». Cette coalition d’urgence aurait pour mission de dégager une nouvelle majorité parlementaire focalisée sur le redressement des finances publiques, la relance économique et la préservation de la stabilité institutionnelle.

« La République ne sera pas prise en otage. Le compte à rebours a commencé, pour tout le monde », conclut Doudou Ka