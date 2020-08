Eau polluée aux Parcelles Assainies: Sen’Eau s’explique

Suite à la diffusion vidéo dénonçant la distribution, à l’Unité 16 des Parcelles assainies de Dakar, d’une eau insalubre (fluide jaunâtre à l’odeur de fosse septique), la société Sen’Eau a déployé des agents sur place pour cerner l’origine du problème.

En effet, « Par rapport à la vidéo faisant état d’eau trouble aux Parcelles Assainies U16, des investigations poussées ont été menées au domicile du sieur Pape Laye et dans le voisinage. Il en ressort ce qui suit : au passage des équipes de SENEAU, le phénomène avait totalement disparu. L’eau puisée par le client avait déjà été utilisée et la zone n’est alimentée que la nuit ; aucune intervention récente ayant pu entraîner une intrusion d’eau insalubre n’a été notée dans la zone », relève Sen’Eau dans une note reçue. La nouvelle société de distribution d’eau au Sénégal précise que « l’eau directement sortie des forages qui alimentent la zone est parfaitement claire et les analyses bactériologiques effectuées sur cette eau montrent qu’elle est totalement exempte de contamination ».

« A ce stade donc, l’origine la plus probable de cette eau trouble est le relargage de précipités de fer et autres minéraux contenus dans le réseau, ce d’autant plus que ce réseau est vide le jour et réalimenté la nuit », ajoute le texte.

Toutefois, conclut Sen’Eau, « toutes les mesures de sauvegarde ont été prises: purges du réseau et prélèvements d’eau au domicile du client réalisés tôt ce matin du 10 août pour d’autres analyses dont les résultats seront disponibles demain 11 août ».