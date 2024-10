Economie : Le Trésor américain décèle des progrès réalisés par le Sénégal

Partager Facebook

Economiquement, le Sénégal est sur la bonne voie et est entrain de faire de bons chiffres. En effet, l’information a été confirmée par la délégation sénégalaise qui participe actuellement aux Assemblées Annuelles du Fonds Monétaire International (FMI) et de la Banque Mondiale à Washington (Etats-Unis) du 21 au 26 octobre 2024. Le pays de la Téranga est représenté par son ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, en compagnie du ministre de l’Economie et de la Coopération Dr. Abdourahmane Sarr du ministre de l’Industrie et du Commerce, Serigne Gueye Diop et du Secrétaire général du Gouvernement Ahmadou Al Aminou Lo.

La délégation sénégalaise a tenu une rencontre stratégique avec le Trésor américain, réaffirmant l’engagement du Sénégal en faveur d’une croissance durable et inclusive. Le Sénégal a présenté les efforts en cours pour améliorer la transparence dans la gestion des finances publiques, ainsi que les initiatives visant à stimuler l’économie nationale. Toutefois, le Trésor américain a salué les progrès significatifs réalisés par le Sénégal dans le domaine de la transparence économique.

Les représentants américains ont exprimé leur soutien pour accompagner le Sénégal dans l’atteinte de ses objectifs de développement mais aussi le renforcement de la coopération bilatérale dans les secteurs de la finance, de l’économie et du commerce entre les deux pays. Renforcer les partenariats financiers, promouvoir la transparence et la bonne gouvernance, et accélérer une croissance durable tels sont les motifs de la participation du Sénégal aux Assemblées Annuelles du FMI et de la Banque Mondiale.

Et pour confirmer, le ministre des Finances et du Budget, a souligné l’importance de ces échanges pour partager la vision du Sénégal d’une croissance inclusive et durable. Il déclare que cette mission à Washington représente une étape clé pour le Sénégal, qui cherche à consolider sa position sur la scène internationale et à attirer des investissements de qualité fait savoir M. Cheikh Diba.