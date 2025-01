Economie Mondiale : La croissance devrait rester stable à 2,8 % en 2025 selon l’ONU

Partager Facebook

Alors que le monde émerge lentement des chocs économiques des dernières années, un rapport de l’ONU publié jeudi fait état d’une croissance mondiale prévue à 2,8 % en 2025, un chiffre stable par rapport à 2024.

Les efforts conjoints pour contenir l’inflation, assouplir les politiques monétaires et relancer le commerce international semblent porter leurs fruits.

Li Junhua, Secrétaire général adjoint aux affaires économiques et sociales des Nations Unies, souligne l’importance de cette résilience : « Selon notre analyse des données actuelles, l’économie mondiale a échappé, dans une large mesure, à une récession généralisée, malgré les chocs sans précédent de ces dernières années et la plus longue période de durcissement de la politique monétaire de l’histoire.

Pour 2025, nous prévoyons donc une croissance mondiale d’environ 2,8 %, semblable à celle de 2024. La baisse de l’inflation, l’assouplissement des politiques monétaires et la reprise du commerce international favorisent ces perspectives relativement stables. » Cependant, cette stabilité masque des disparités régionales.

Aux États-Unis, la croissance devrait ralentir à 1,9 %, tandis que l’Europe amorcera une reprise à 1,3 %. En Asie, l’Est et le Sud se démarquent avec des prévisions respectives de 4,7 % et 5,7 %, et l’Afrique devrait connaître une légère progression à 3,7 %.