Économie : Vente de friperie « Fëgg diaye » bientôt interdite au Sénégal

Allant des chemises, vestes , pantalons entre autres articles en passant par les pantalons et autres, les tenues de vintage seront bientôt interdites au Sénégal. Une information donnée par le ministre du commerce et de l’industrie.

Des tenues vintages, des articles de marques ou encore de simples accessoires de mode à la quête d’une seconde vie, sont des produits qui inondent le marché sénégalais mais, plus pour longtemps. Le friperie sera un mauvais pour les Sénégalais, du moins d’après le ministre de l’industrie et du commerce Dr Serigne Guèye Diop qui présidait ce lundi à Dakar, l’atelier champions for Jobs (Partenariat pour l’emploi renforcement des Petites et Moyennes rétrospective) a fait la confirmation.

Le ministre a, en effet, annoncé l’interdiction prochaine de la friperie, un business en plein explosion au Sénégal dans lequel s’activent des milliers de personnes , les jeunes sénégalais notamment. Chaque année, beaucoup de produits sont envoyés en Afrique notamment plus 756 000 tonnes de vêtements usagés, informe la source. Plusieurs pays s’active dans ce business par exemple la France qui est fait parti des plus grands exportateurs de fripe vers l’Afrique soit 69 000 tonnes de vêtements.

Cette annonce entre dans le cadre de la protection et de la promotion du consommé local. D’ailleurs dans ce même sillage, Serigne Guèye souhaite également mettre fin à l’exportation de matières premières textiles, conformément à la directive du président de la République, Bassirou Diomaye Faye.