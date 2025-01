Ecroué à Rebeuss, Lat Diop « lâché » par Amadou Ba et…

Partager Facebook

C’est dans l’épreuve qu’on reconnaît ses amis. Lat Diop est en train d’en faire l’expérience. Beaucoup de ceux qui le fréquentaient, hier, ont commencé à l’oublier ; pour ne pas dire le lâcher. Dans la galaxie de ceux qui se font appeler ses amis, à part Aliou Sall, c’est l’ancien président de la République et patron de l’Apr qui se préoccupe le plus du sort de Lat Diop. Macky Sall a envoyé à deux reprises des émissaires auprès de Lat Diop. Tout le contraire de Amadou Ba. Il n’a écrit même pas le plus petit communiqué politique pour montrer sa compassion. Un lâchage total que personne ne peut s’expliquer, d’autant que tout le monde sait combien Lat Diop était engagé aux côtés de Amadou Ba, en public comme en privé.

Depuis qu’il a été arrêté, Amadou Ba n’a pas à ce jour mis les pieds à Rebeuss pour lui rendre visite. Tout comme nul autre n’a fait non plus à son nom le déplacement pour se solidariser de Lat Diop dans l’épreuve qu’il endure.

Épreuve des investitures

Ce qui s’est passé pendant les investitures pour les législatives justifierait-il le comportement des responsables du parti la Nouvelle Responsabilité envers Lat Diop ? Pendant les législatives, beaucoup des militants et proches pensaient que Lat Diop allait être investi pour montrer leur solidarité. Cela n’a pas été le cas. A un certain moment, des jeunes de Guédiawaye et d’ailleurs ont voulu manifester, mais Lat Diop, depuis la prison, avait demandé à tout le monde de laisser tomber et de savoir que le plus important, c’était de gagner. Il doit bien le regretter aujourd’hui.

Macky Sall toujours aux nouvelles de Lat Diop

A part Aliou Sall, celui qui se préoccupe le plus de la situation de Lat Diop, actuellement en détention à la chambre 42 à Rebeuss, c’est le Président Macky Sall. Bien que loin du pays, Macky Sall a toujours essayé de savoir comment se portait Lat Diop. S’il allait bien. S’il y avait quelque chose qu’il pouvait faire pour lui. Dans ce cadre, il a envoyé Mahmoud Saleh à deux reprises s’enquérir des nouvelles de son ancien ministre. Macky Sall a aussi envoyé Aïssata Tall Sall auprès de Lat Diop.

Même pas un communiqué pour soutenir Lat Diop

Cette quasi indifférence de Amadou Bâ et des principaux responsables de ‘’Nouvelle Responsabilité’’ dégoûtent les partisans de l’ancien Directeur général de la Loterie nationale sénégalaise (Lonase) «Lat Diop ne mérite pas ça, parce qu’il a tout donné à Amadou Ba. Quand on dit tout, c’est Tout avec un T. Il a donné de son énergie, de ses moyens, de ses relations, pour que Amadou Ba puisse gagner la Présidentielle. Quand personne n’osait parler de lui, Lat Diop est celui qui a cru en lui. Aujourd’hui, il le paie en monnaie de singe. Tôt ou tard, Lat Diop finira par sortir de prison et nous verrons comment Amadou Ba va regarder Lat Diop, après l’avoir complètement lâché», a laissé entendre, meurtrie, cette personne au cœur des secrets entre les deux hommes.

Les ECHOS